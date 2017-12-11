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Tika’dan Kırgız Sağlık Personeline Eğitim

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Tika’dan Kırgız Sağlık Personeline Eğitim
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Kırgızistan'ın Oş ve Celalabat şehirlerinde çocuk ve doğum hastanelerinde...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Kırgızistan'ın Oş ve Celalabat şehirlerinde çocuk ve doğum hastanelerinde görev yapan Kırgız sağlık personeline "Yenidoğan Canlandırma" (Neonatal Resüsitasyon) eğitimi verildi.

TİKA, Kırgızistan'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, TİKA ve Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) işbirliğinde düzenlenen eğitimlerde neonatoloji uzmanları, ebeler ve hemşirelerden oluşan katılımcılara, Prof. Dr. Derya Büyükkayhan, Doç. Dr. Şirin Güven ve Uzman Doktor Demet Oğuz Söylemez tarafından yeni doğan canlandırma teknikleri uygulamalı olarak eğitim verildi.

Celalabat'ta düzenlenen eğitime 37 sağlık personeli katılırken düzenlenen sertifika töreninde Bişkek Program Ofisi Koordinatör Yardımcısı Ali Rıza Tezcan, Celalabat Bölge Hastanesi Müdürü Canıbek Karabaev, Müdür Yardımcısı Gülbarçın Rahmanova, K.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim Enstitüsü Rektörü Tölögön Çubakov hazır bulundu. Oş Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlere ise 48 sağlık personeli katıldı. Böylece 3 gün süren program boyunca 85 sağlık personeline eğitim verildi.

Yenidoğan her 10 bebekten 1'i solunum ya da dolaşım sorunu ile dünyaya geliyor. Bu bebeklerin hayatta kalabilmesi ve sağlıklı bir birey olarak hayatlarını sürdürebilmesi için, doğumun hemen ardından ilk 30 saniye içinde; solunum yolunun açılması, solunumun başlatılması ve kan dolaşımının sağlanması gerekiyor. Ancak kalkınmakta olan ülkelerde bu tür acil müdahaleyi yerine getirebilecek olan sağlık personeli oldukça sınırlı durumda. Bu durumdan hareketle TİKA, Anne ve Çocuk Sağlığını Geliştirme Programı (AÇSAP) kapsamında dost ve kardeş ülkelerin sağlık personellerine yenidoğan canlandırma eğitimleri veriyor.

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