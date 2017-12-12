Tika’dan Kırgızistan Halklar Asamblesine Destek

Kırgızistan'da yaşayan 30'dan fazla etnik grubun temsil edildiği Kırgızistan Halklar Asamblesinin Ofisi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı...

Kırgızistan'da yaşayan 30'dan fazla etnik grubun temsil edildiği Kırgızistan Halklar Asamblesinin Ofisi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendi.

Kırgızistan'da yaşayan çok sayıdaki etnik topluluğun kültürel zenginlik unsuru olarak uyum içimde yaşamasını desteklemek amacıyla kurulan Kırgızistan Halklar Asamblesinin genel merkez ofisi TİKA'nın katkılarıyla yenilendi. Merkezde yapılan tamiratın yanında bazı ofis malzemesi de temin edildi.

Açılış törenine T.C. Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu katıldı. Büyükelçi Metin Kılıç açılış konuşmasında Kırgızistan Halklar Asamblesi'nin Kırgızistan'ın kültürel zenginliğine katkıda bulunan ve ev sahipliği yaptığı toplulukların haklarının korunmasını sağlayan önemli bir kurum olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kılıç'a Kırgızistan'da Uygur diasporasına verdiği desteklerden dolayı Uygur Derneği Başkanı tarafından hizmet madalyası verildi.

Konuklara geleneksel Kırgız kıyafetlerinin giydirildiği açılış töreni komuz dinletisi ile son buldu.