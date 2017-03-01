Tika’dan Kırgızistan Sağlık Personeline Eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Doktorlar Birliği (Alliance...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Doktorlar Birliği (Alliance of International Doctors-AID) işbirliğinde düzenlenen Anne ve Çocuk Sağlığını Destekleme Programı (AÇSAP) kapsamında Kırgızistan sağlık personeline Türkiye'den gelen uzman doktorlar tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

TİKA, Kırgızistan'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Kırgızistan'da özellikle sağlık alanında önemli projelere imza atan TİKA tarafından AÇSAP kapsamında Kırgız sağlık personeline Türkiye'den gelen uzman doktorlar tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Bişkek ve Oş şehirlerinde üç ayrı etap halinde düzenlenen eğitimlerde ebe, hemşire ve doktorlardan oluşan katılımcılara yeni doğan canlandırma, yeni doğan işitme taraması, acil obstetrik bakım ve prematüre retinopati tespiti alanlarında kurslar verildi. 250'den fazla sağlık personelinin katıldığı programda katılımcılara sertifika ve katılım belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

TİKA desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlerle anne ve bebek ölüm oranlarının düşürülmesine katkı sunulması ve yeni doğanlarda yaygın olarak görülen ve erken teşhisin son derece önemli olduğu işitme ve göz hastalıklarının ebeler ve hemşireler tarafından tespit edilebilmesinin amaçlandığı belirtildi. Eğitimlere yıl içerisinde Kırgızistan'ın diğer vilayetlerinde devam edilecek.