Tika’dan Makedonyalı Engelli Vatandaşlara Araç Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya'da Shpresa Engelliler Derneği işbirliğinde engelli vatandaşlara 10 adet akülü...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya'da Shpresa Engelliler Derneği işbirliğinde engelli vatandaşlara 10 adet akülü engelli araç desteğinde bulundu.

Makedonya'da sosyal altyapılar ve hizmetlerinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalarına devam eden TİKA, merkezi Üsküp'te yer alan Shpresa Engelliler Derneği işbirliğinde, engelli vatandaşlara 10 adet akülü engelli aracı verdi. Engelli vatandaşların aktif olarak yaşama katılabilmelerine ve mutlu bireyler olarak hayatlarını devam ettirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla TİKA tarafından temin edilen 10 adet akülü engelli araç, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara dağıtıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen teslim törenine, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi (BADA) Başkanı Dr. Mahmut Çevik, TİKA Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki, Çayır Belediye Başkan Vekili Süleyman Baki, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, Shpresa Engelliler Derneği Başkanı Sefer Hiseni ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Teslim töreninde konuşan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Çevik, TİKA için engelliler açısından herhangi bir günün olmadığını, engelli bireylere olan sevgi ve saygının her yıl ve her gün olması gerektiğini vurguladı. Törende söz alan Çayır Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Baki, Makedonya'nın gerçekten dostu olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun sahadaki en güçlü kuruluşu olan TİKA'ya engelliler adına teşekkür etti.

Shpresa Engelliler Derneği Başkanı Sefer Hiseni ise, akülü engelli araçların ihtiyaç sahibi engelli üyelerin günlük yaşamı için fevkalade önemli olduğunu ifade ederek, "Bu vesile ile burada belirteceğim her teşekkür ifadesi, desteğin karşısında kifayetsiz kalacaktır" dedi.

Konuşmalardan sonra aracını teslim alan Aryeta Ahmet, hayatındaki en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Bu çok güzel bir şey, aslında şu anda beni yakalamak isteseniz de yakalayamazsınız, benim altımda artık araba var" ifadelerini kullandı. Ahmet konuşmasının devamında, "Ben çalışan bir engelli olarak işime kendim gidip geleceğim, kendimi çok iyi hissediyorum, TİKA'ya çok teşekkür ediyorum, arkamızda olmaları çok güzel bir şey" diye konuştu.

TİKA, önümüzdeki günlerde "Balkanlarda Özel Eğitim'de Türkiye Tecrübesi" konulu program başlatacak ve pilot proje olarak Bosna Hersek'te uygulanacak olan program devamında Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki diğer ülkelerde devam edecek. Program kapsamında, engelli öğrenciler için özel sınıf oluşturulması, engelli eğitiminde eğitmenlerin uygulamalı olarak tecrübelerinin artırılması ve engelli öğrencilerin eğitim materyalleri ile desteklenmesi, yerinde ve Türkiye'de çok taraflı devam edecek programlar kapsamında gelişen teknoloji göz önüne alınarak özel eğitimin altyapı ve kapasitesinin artırılması için Türkiye tecrübelerinin Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde paylaşımına zemin hazırlayacak.