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Tika’dan Türk Dünyası Müzik Arşivi’nin İnternet Ortamına Aktarılmasına Destek

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Tika’dan Türk Dünyası Müzik Arşivi’nin İnternet Ortamına Aktarılmasına Destek
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar Bilimler Akademisi Müzik Bilimleri Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) arasındaki işbirliği...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar Bilimler Akademisi Müzik Bilimleri Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) arasındaki işbirliği kapsamında hazırlanan web sayfasında Macar müzikolog Janos Sipos'un 30 senede derlediği binlerce Türkçe halk türküsünden oluşan Türk Dünyası Halk Müziği arşivi tanıtıldı.

Macar müzikolog Janos Sipos'un 30 yıl boyunca Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, ve Kafkasya'daki halklar arasında yaptığı araştırmalardan topladığı 6 bin adet Türkçe ya da Türkçe lehçelerle söylenen, yerel halk tarafından bilinen türkülerin yer aldığı arşivin gösterimi yapıldı. Programa Macar etnomüzisyenler büyük ilgi gösterdi.

Macar Bilimler Akademisi Müzik Bilimleri Enstitüsü ile TİKA arasındaki işbirliği kapsamında hazırlanan web sayfasında Janos Sipos'un Türk Halk Müzik Araştırmaları web sitesi davetlilere gösterildi. Macar müzikolog Janos Sipos'un 30 senede toplam 10 yılı Türklerin yaşadığı bölgelerde geçirdiği, bu sürede on binlerce türkü dinlediği, bu türküleri kaydettiği, bu konuda çok sayıda kitap ve makale yazdığı programa gelen seyircilerle paylaşıldı. Janos Sipos yaptığı konuşmada, özellikle Anadolu türkülerinin ve Macar türkülerinin birbirlerine çok benzediğini ifade ederek bu benzerliğin iki milletin de büyük bir ihtimalle ortak kökten geldiğini gösterdiğini belirtti ve http://zti.hu/sipos_gyujtesek/index_TR.asp adresinde bulunan web sitesinin nasıl kullanılacağını anlattı.

TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ise, kültürel değerlere ve halk kültürüne sahip çıkma amacı ile bugün bir kısmı hala yaşayan bir kısmı ise kaybolmaya yüz tutmuş eserlerin (ağıt, türkü, ninni, şarkı) herkesin rahatlıkla erişebileceği internet ortamına aktarıldığını söyledi. Küçükçavuş, söz konusu projenin hayata geçirilmesi ile Macarların ve Türklerin iç Asya'da başlayan tarihi köklü kültürel ilişkilerinin ortak müzik geçmişi ile bir kez daha ortaya çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçükçavuş, TİKA'nın bu projeye verdiği destek ile halkların belleğinde yüzyıllardır yaşayan müziğe ve kendi öz kültürüne de sahip çıktığını sonra da bu zenginliği ve birikimi paylaşma yoluna gittiğini ifade etti.

T.C. Macaristan Büyükelçiliği Müsteşarı Alaattin Temür de, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimine işaret ederek TİKA'nın, Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına önemli birçok projeye imza attığını belirtti.

Program ortak Macar ve Türk halk müziği türkülerinin bağlama eşliğinde çalınması ile sona erdi.

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