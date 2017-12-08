Tillerson’dan, Kudüs Açıklaması: “Bu Yıl Ya Da Sonraki Yıl Olacak Bir Şey Değil”

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının iki yıldan daha uzun bir zaman süreceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının iki yıldan daha uzun bir zaman süreceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Başkanı donald Trump'ın Kudüs'ü, İsrail'in başkenti ilan etmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının iki yıldan daha uzun bir zaman süreceğini belirten Tillerson, "Elçiliğin taşınması, bu yıl ya da büyük ihtimalle sonraki yıl olacak bir şey değil. Ancak Başkan (Trump) bizim çok somut ve kararlı şekilde hareket etmemizi istedi" dedi.