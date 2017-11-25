  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Time Dergisi Trump’ı Yalanladı

» »
Time Dergisi Trump’ı Yalanladı
Time dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini yılın insanı seçtiği iddialarını yalanladı.

Time dergisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini yılın insanı seçtiği iddialarını yalanladı.

Time dergisinden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı Time dergisinin kendisini yılın insanı seçtiği iddialarına yanıt geldi. Time dergisinin, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanın yılın insanı seçtiğimiz konusunda yanlış bilgisi var. Time, 6 Aralık'taki yayına kadar seçim hakkında yorum yapmıyor" mesajı yayınlandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milas’ta Zeytin Hasat Şenliği Zamanı25 Kasım 2017 Cumartesi 21:23
  • Bakan Arslan Ve Kurtulmuş Sarıkamış’ta Turizmcilerle Bir Araya Geldi25 Kasım 2017 Cumartesi 21:23
  • Milaslı Özbudun’a Unesco’dan Ödül25 Kasım 2017 Cumartesi 21:18
  • İstanbul Kadına Şiddete Karşı Turuncuya Büründü25 Kasım 2017 Cumartesi 21:03
  • “Ayla” Filminin Konya Galası Gerçekleştirildi25 Kasım 2017 Cumartesi 20:43
  • Paris’te Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi25 Kasım 2017 Cumartesi 20:23
  • Polonya’da Tren Minibüse Çarptı25 Kasım 2017 Cumartesi 19:28
  • Gürcistan’da 27 Kasım’da Ulusal Yas İlan Edilecek25 Kasım 2017 Cumartesi 19:23
  • Kadınlardan Erkek Şiddetine Tepki25 Kasım 2017 Cumartesi 19:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini Ziyaret Etti25 Kasım 2017 Cumartesi 18:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti