Timuçin Bayazit: “Asıl Hedefimiz Lig”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazit, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim asıl hedefimiz kendi ligimizdeki...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Timuçin Bayazit, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim asıl hedefimiz kendi ligimizdeki mücadele" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Timuçin Bayazit, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Takımın başına yeni geçtiğini belirten Bayazit, "Bizim için çok ani bir birliktelik oldu. 2 gündür oyuncularımızla birlikteyiz. Fenerbahçe'ye karşı oynamak kolay değil. Oyuncularımız iyi niyetiyle mücadele ettiler. Asıl mücadelemiz kendi ligimizde. Buradaki skora göre oyuncularımızı değerlendirecek pozisyonumuz yok. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Skor belki biraz ağır oldu ama biz kendi ligimizde amaçlarımız doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.