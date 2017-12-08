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Tinerle Soba Yakarken Ağır Yaralanan İşçi 17 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

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Tinerle Soba Yakarken Ağır Yaralanan İşçi 17 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iş yerindeki sobayı tinerle yakmaya çalışan görevli ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede, 17 gün sonra hayatını...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iş yerindeki sobayı tinerle yakmaya çalışan görevli ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede, 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz 21 Kasım günü Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'ndeki bir lojistik şirketine ait iş yerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen ve ısınmak için sobayı yakmaya çalışan Hüseyin Karahan, sobaya önce odun attı, daha sonra tenekede bulunan tineri dökmeye başladı. Karahan, sobayı çakmakla yakmaya çalıştığı sırada, büyük bir gürültüyle parlama meydana geldi. Parlama nedeniyle çıkan yangında, Hüseyin Karahan, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerin olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Hüseyin Karahan'ı, devlet hastanesine kaldırdı.

Ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Vücudunun çeşitli yerlerinde ve yüzünde yanıklar meydana gelen Hüseyin Karahan, önce Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Karahan, vücudunda ağır yanıkların meydana gelmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri ile İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Bölümüne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Karahan, doktorların tüm çabasına rağmen 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Parlama anı güvenlik kamerasında

Öte yandan Karahan'ın tinerle sobaya tutuşturduktan sonra alevler içinde kalma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin Karahan'ın memleketi Denizli'nin Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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