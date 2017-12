Tıp Fakültesi Öğrencilerinden Farkındalık Etkinliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi öğrencileri, meme ve prostat kanserine dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi.

Bir alışveriş merkezinde stant açan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Birliği Topluluğu, meme ve prostat kanserine dikkat çekmek için katılımcılara bilgi verildi.

Meram Tıp Fakültesi Öğrencileri Birliği Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Direktörü Sevilcan Seçme, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerek, 40 yaşın üstündeki her kadının yılda az 1 kez mamografi çektirmesi gerektiğini söyledi. Meme kanserinin Türkiye'de her yıl 30 bin kadının kaderi haline geldiğini belirten Seçme, meme ve prostat kanserinde erken teşhis sin önemine vurgu yaparak geç tanı konulduğu takdirde ölümcül boyuta ulaşabildiğini hatırlattı. Sevilcan Seçme, "Meme ve prostat kanserinde bazı bulgular kendini çok net bir şekilde gösteriyor. Bunlarla karşılaşıldığı takdirde derhal bir doktora başvurulması gerekiyor ya da Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri (KETEM), İl Sağlık Müdürlükleri veya üniversite hastanelerine başvurulmalı. 40 yaşın üstündeki her kadının yılda en az bir kez mamografi çektirmesini öneriyoruz. 20-40 yaş arasında da her genç kızın ayda bir kere kendi kendine meme muayenesini yaparak bu kanserden erken korunmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Etkinlikte görev alan topluluk üyeleri Ferihan Dut, Betül Özmen, Fatma Genç, İrem Çelik, Rıza Erol Mıngır, Sevilcan Seçme ve Medine Özeler vatandaşların sorularını yanıtlayarak broşür dağıttı.