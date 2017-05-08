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Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gökçen’den İletişim Becerisi Konferansı

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Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gökçen’den İletişim Becerisi Konferansı
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlıkta Pozitif Düşünce Topluluğu tarafından konuşmacılığını Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sağlıkta Pozitif Düşünce Topluluğu tarafından konuşmacılığını Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Gökçen'in yaptığı "İletişim Becerisi" konferansı GAÜN Tıp Fakültesi Amfisinde gerçekleşti.

Doktorların, meslek hayatında insanlarla en çok iletişim kuran meslek gruplarından birisi olduğunu belirten Doç. Dr. Gökçen bu konuda öğrenciler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla bu konferansın düzenlendiğini söyledi. Doç. Dr. Gökçen, iletişimin insanlar arasındaki kaliteyi artırma, insanların dertlerini ya da isteklerini uygun şekilde anlatmalarının iletişim kazalarını azaltacağını ve insan ilişkilerini artıracağını ifade etti.

Hekim-hasta ilişkilerinde iletişimin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Gökçen, "Hastanın bize güvenmesi, hastaya derdimizi iyi anlatmamız, hastanın tedavisi için neler yapması gerektiğini ona iyi ifade etmemiz gerekiyor. Hastanın korkularını, çekincelerini iyi anlamamız gerekiyor. Bir doktor olarak hastayı muayene ettik, ilacını verdik eve gönderdik ama hasta bize soru soramadı. İçindeki sıkıntıyı anlatamadı veya kaygılarını dile getiremedi. Kişi rahatlamadığı için genellikle tedavi ya yarım kalıyor ya da hiç yapılmıyor. İletişim hayatın her alanında önemli ama özellikle doktorlar için çok daha önemli" şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gökçen’den İletişim Becerisi Konferansı

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gökçen’den İletişim Becerisi Konferansı

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