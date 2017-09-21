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Tır Belediye Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı

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Tır Belediye Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir tırın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir tırın durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Işıkkent Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer aktarma ile Pınarbaşı arasında sefer yapan Hamit Basel yönetimindeki 35 HR 4412 plakalı belediye otobüsü, yolcu indirmek için durakta durdu. Bu sırada arkadan gelen Oliver Stojanovic (48) idaresindeki yabancı plakalı tır otobüse çarptı. Kaza sonucu, belediye otobüsünde bulunan 6 yolcu yaralandı. Diğer yolcuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalelerin ardından ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tır şoförü gözaltına alındı.

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