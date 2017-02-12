Tır Devrildi, Tonlarca Sebze Yola Döküldü

Düzce'de virajı alamayan sebze-meyve yüklü tır, refüje çarparak devrildi.

Düzce'de virajı alamayan sebze-meyve yüklü tır, refüje çarparak devrildi. Devrilen tırda bulunan tonlarca sebze-meyve yola saçıldı.

Kaza, Düzce D-655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametine seyir halinde olan sebze-meyve yüklü tır, Hiciz rampası mevkiinde sürücüsü Emin Y.'nin kontrolünden çıktı. Virajı alamayan tır, orta refüje çarparak yan yattı. Devrilen tırda bulunan tonlarca sebze meyve yola saçılırken, sürücü Emin Y. ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

Kazada yaralanan tır şoförü Emin Y., devrilen tırın içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tırın yoldan kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından trafik eski akışına döndü.