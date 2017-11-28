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Tır Dorsesine Arkadan Çarpan Sürücü, Ölümden Döndü

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Tır Dorsesine Arkadan Çarpan Sürücü, Ölümden Döndü
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaza yapan tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü, kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kaza yapan tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü, kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Altınyol mevki Melez Deltası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka yönünden Konak istikametine seyir halinde olan 51 yaşındaki Taner Köymen idaresindeki 35 V 2259 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen 41 yaşındaki Erkan Muratlı yönetimindeki 35 EAH 49 plakalı tırın virajda kayması sonucu çarpıştı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, yol kısmen trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince kontrollü bir şekilde araçların trafik akışının sağlandığı sırada, 35 AS 2006 plakalı otomobili ile olay yerinden geçen 26 yaşındaki Abdullah Saldıran, otomobilin kontrolünü kaybedince 35 EAH 48 plakalı tır dorsesine arkadan çarptı. Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bir vatandaşın yardımı ile otomobilden çıkartılan Saldıran, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayı şans eseri yaralanarak atlatan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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