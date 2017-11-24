Tır İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy'de zeytin toplamadan dönen Salih Uysal (54) yönetimindeki 16 NUB 90 plakalı otomobil, Yeniköy ışıklı kavşağına geldiğinde...

Bursa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy'de zeytin toplamadan dönen Salih Uysal (54) yönetimindeki 16 NUB 90 plakalı otomobil, Yeniköy ışıklı kavşağına geldiğinde Bursa yönünden Yalova yönüne seyreden Abdulvahap Goncagül ( 52) yönetimindeki 31 AOR 51 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki sürücü Salih Uysal (54) ile araçta yolcu olarak bulunan Nurtaş Öztürk (51) ve Günay Uysal (52) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazadan sonra Bursa Yalova karayolunda trafik akışı polis kontrolünde sağlandı.