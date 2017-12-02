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Tır Otomobili Biçti: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tır Otomobili Biçti: 1 Ölü, 2 Yaralı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında otogar önünde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Bandırma ilçesine seyir halinde olan Bulgaristan uyruklu Dame isimli şoförün kullandığı SR 1840 AB plakalı TIR'ın otogar önünde lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritte seyir halinde olan Kaldırımbaşı Köyü Muhtarı Nazif Bilgin'in kullandığı 17 LH 954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada TIR'ın altına aldığı otomobilin sürücüsü Nazif Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Makedonya'dan Antalya'ya gitmekte olan TIR'da bulunan Ludge ve Dame isimli yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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