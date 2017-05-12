  • BIST 95.114
  • Altın 140,833
  • Dolar 3,5840
  • Euro 3,8956
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Tıra Çarpan Araçtaki 4 Kişilik Aile Yaralı Kurtuldu

» »
Tıra Çarpan Araçtaki 4 Kişilik Aile Yaralı Kurtuldu
Bolu'da TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişilik aile, kazadan yaralı kurtuldu.

Bolu'da TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişilik aile, kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bolu'nun Gerede ilçesi TEM otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Melih Akar idaresindeki 54 TU 828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ters dönen araç, önünde seyreden 06 NCN 46 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan sürücü Melih Akar ve eşi Gülhan Akar ile çocukları 9 yaşındaki Kerem Ali ve 1 yaşındaki Eren yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tıra Çarpan Araçtaki 4 Kişilik Aile Yaralı Kurtuldu

Tıra Çarpan Araçtaki 4 Kişilik Aile Yaralı Kurtuldu

Tıra Çarpan Araçtaki 4 Kişilik Aile Yaralı Kurtuldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinnet Getiren Kadın Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi11 Mayıs 2017 Perşembe 23:48
  • Malatya’da Kavga: 3 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 23:18
  • Şehit Başsavcı Hakkında Paylaşım Yapan Avukat Fetö’den Gözaltına Alındı11 Mayıs 2017 Perşembe 23:18
  • Çocuklarıyla Dilenen Suriyeli Kadın Gözaltına Alındı11 Mayıs 2017 Perşembe 23:13
  • Hatay’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 22:53
  • Akhisar’da Tren Hemzemin Geçitte Tıra Çarptı11 Mayıs 2017 Perşembe 22:13
  • Otomobilin Kapılarına Zulalanmış 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi11 Mayıs 2017 Perşembe 21:58
  • Sakarya’da Otomobil İle Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 21:33
  • Elazığ’da Pkk/kck Operasyonu: 20 Gözaltı11 Mayıs 2017 Perşembe 20:53
  • Şehit Ateşi Muğla’ya Düştü11 Mayıs 2017 Perşembe 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti