Tıra Çarpan Araçtaki 4 Kişilik Aile Yaralı Kurtuldu

Bolu'da TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişilik aile, kazadan yaralı kurtuldu.

Bolu'da TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişilik aile, kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bolu'nun Gerede ilçesi TEM otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Melih Akar idaresindeki 54 TU 828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ters dönen araç, önünde seyreden 06 NCN 46 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan sürücü Melih Akar ve eşi Gülhan Akar ile çocukları 9 yaşındaki Kerem Ali ve 1 yaşındaki Eren yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.