Tır’dan Düşen Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada malzeme yüklemesi yaptığı sırada TIR'dan düşen sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada malzeme yüklemesi yaptığı sırada TIR'dan düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Hilmiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. sürücü Rahmi Yerli (60), 16 KAV 23 plakalı TIR ile fabrika içerisindeki ürünleri almak için deposuna geldi. TIR'ı depoya yakınlaştırmak isteyen sürücü bir anda fenalaşarak kapıyı açtığı sırada yaklaşık 2 metrelik yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olayı gören işçiler durumu 112'ye bildirdi. Sürücü, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Talihsiz sürücü acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.