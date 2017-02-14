Tire’de Cüzdanını Unutan Turist İçin Seferber Oldular

İzmir'in Tire ilçesinde salı pazarını gezmeye gelen yabancı turist, bir banka şubesinde cüzdanını unutunca, banka ve kent müzesi çalışanları seferber...

İzmir'in Tire ilçesinde salı pazarını gezmeye gelen yabancı turist, bir banka şubesinde cüzdanını unutunca, banka ve kent müzesi çalışanları seferber oldu. Tire Kent Müzesi görevlilerinin uzun uğraşları sonucu, turist ülkeden ayrılmadan Kuşadası'nda cüzdanı teslim edildi.

Tire'nin dünyaca meşhur salı pazarını gezen turist kafilesinin içinde bulunan Alman uyruklu Carla Brigitta Werkmeister ve Babası Ernst Otto Werkmeister, döviz bozdurmak için bir banka şubesine girdiler. Burada işlemlerini halleden yapan baba ve kızı, daha sonra kafilenin toplanma noktasına giderek otobüse bindiler ve Kuşadası'na doğru yola çıktılar.

Turist baba-kız bankadan ayrıldıktan sonra banka görevlileri, desk üzerinde unutulan cüzdanı fark ettiler. Turistlere ait olduğunu tespit ettikleri cüzdanı teslim etmek için derhal Tire Kent Müzesi ile irtibat kurdular. İçerisinde 582 avro, 20 İsviçre Frangı ve 90 Türk Lirası ile vesikalık fotoğraf bulunan siyah cüzdanı, sahibine ulaştırmak için seferberlik başlatıldı. Banka görevlileri, Tire'de turistlerin mutlaka ziyaret ettikleri noktalardan biri olan Kent Müzesi, tur firmalarının yetkilileriyle sürekli bağlantı halinde olduğu için Kent Müzesi'nden yardım istediler.

Kuşadası'na götürdüler

Banka görevlilerinden, cüzdanı tutanakla teslim alan Tire Kent Müzesi görevlileri, cüzdanda bulunan vesikalık fotoğraftan yola çıkarak, güvenlik kamerası görüntülerini incelediler, cüzdanın sahibinin hangi kafileyle geldiğini uzun uğraşlar sonucu tespit ederek kafilenin rehberine ulaştılar. Rehbere telefonda konuyu anlatan müze yetkilileri, turistlerin Kuşadası Tusan Otel'e gittiklerini öğrenince, hemen müze görevlilerini Kuşadası'na gönderdiler.

Turist, teşekkür etti

Kuşadası TUSAN Otel'de cüzdanın sahibi Carla Brigitta Werkmeister'ın babası Ernst Otto Wekmeister ile buluşan müze görevlileri, cüzdanı tutanakla birlikte teslim ettiler. Cüzdanın çalındığını düşündüklerini belirten Baba Wekmeister, müze yetkilerine, Tire'ye ve tüm Tirelilere minnettar olduğunu belirtti.

"Onların huzuru önceliğimizdir"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Tire Kent Müzesi Müdürü Edip Adanalı, "Tire'ye gelen tüm turist misafirlerimiz hem maddi olarak hem fiziki olarak güven altındadır. Tüm yerli ve yabancı turistlerimiz ilçemize güven içinde gelebilirler. Onların rahatı ve huzuru birinci önceliğimizdir. Son yaşanan bu olayda cüzdanını unutan misafirimize de geçmiş olsun diyoruz" şeklinde konuştu.