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Tire’de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tire’de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde İbrahim Tepedelen (19) yönetimindeki 42 B 0820 plakalı otomobil, kaygan zeminden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Mehmet Gökçen yönetimindeki 35 M 1597 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Gökçen olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonette yolcu olarak bulunan Kerim Pehlivanoğlu (17) ve otomobil sürücüsü İbrahim Tepedelen ise ağır yaralandı. Yaralılar, AKS ve 112 ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Yoldan geçen ve kazayı gören diğer araçlarda yol kenarında durunca, zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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