Tire’de Süt Bayramı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Süt Kuzusu" projesi kapsamında Tire Süt Kooperatifi'nden 2017 yılında yaklaşık 12 milyon litre süt alımı daha yaparak,...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Süt Kuzusu" projesi kapsamında Tire Süt Kooperatifi'nden 2017 yılında yaklaşık 12 milyon litre süt alımı daha yaparak, 38.5 milyon liralık destek sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Süt Kooperatifi arasında gerçekleştirilen imza töreni renkli görüntülere sahne oldu. Yörükler Kültür Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na "Tarımın Efesi" unvanı verildi.

Geçtiğimiz Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 13 milyon liralık ağaç, fidan, yoğurt, ayran ve zeytinyağı alım sözleşmesi imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tireli süt üreticilerinin de yüzünü güldürmeye devam ediyor. 2006 yılından bu yana önce öğrencilere sonra da 0-5 yaş grubu çocuklara süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda süt üreticisine nefes aldıran sözleşmeli alımlara bu yıl da devam etti. Türkiye'ye örnek olan bir uygulama başlatarak alımlarını kooperatif kanalı ile gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire Süt Kooperatifi ile yeni bir alım sözleşmesi daha imzaladı. Bugüne kadar Tireli süt üreticisine 156 milyon 675 liralık destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni sözleşmeye göre 2017 yılının ilk altı ayı için Tire Süt Kooperatifi'nden, "Süt Kuzusu" projesi kapsamında 5 milyon 800 bin litrelik süt alacak ve 18 milyon 792 bin liralık destek sağlayacak. Destek rakamı 2017 yılında yaklaşık 12 milyon litre süt alımı ile 38.5 milyon liraya ulaşacak.

Bayram coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bölgenin en önemli süt kooperatiflerinden Tire Süt ile 2017 yılı ilk altı aylık dönemi kapsayan "Süt Alım Sözleşmesi" töreni ilçede bayram coşkusu yaşattı. İlçede yoğun sevgi gösterileri ile karşılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yaptığı konuşmada kırsalın kalkınmasını sağlamak için kooperatifleri işbirliği yaptıklarını belirtti. Süt üreticilerini desteklemek ve çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak amacıyla okullarda süt dağıtarak başladıkları projenin Süt Kuzusu Projesi ile devam ettiğini dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Merkezi hükümet projemizi örnek alarak ülke sathına yaydı. Biz bu projenin Türkiye'ye yayılmasından ve bu projenin ilk uygulayanı olmaktan gurur duyuyoruz. 0-5 yaş okul öncesi çocuklarımıza ayda 8 litre süt veriyoruz. 124 bin kişinin kapısını çalıp imza karşılığında süt dağıtıyoruz. Tire Süt Kooperatifimiz ile birlikte kader birliği yaptık. Bu projenin en önemli ayağı lojistik hizmetidir. Her gün yaklaşık 11 bin-12 binin evin kapısını çalıyor ve süt bırakıyoruz. Bu büyük bir dağıtım ve lojistik işidir" diye konuştu.

Kentte kalkınma hamlesi

Kentin topyekün kalkınması için çalıştıklarını çok büyük projelerin yanı sıra ufak düzenlemelerle de önemli başarılar yakaladıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün İzmir'de tarım büyüdüyse, bugün Bayındır çiçekçiliğin merkezi olduysa, bugün Bademli fidanda Türkiye'nin merkezi olduysa, Tire Süt Kooperatifi 6 kat süt üretimini arttırdıysa bu 9 sene gibi bir zamanda oldu. Tarım uzun yıllardır ülkemizde ihmal edildiği için İzmir'de yaptığımız çalışmalar ön plana çıktı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentin pek çok sektörde kalkınması için birçok projeyi hayata geçirdik. Kırsal kalkınmayı sağlamak için ise işe arazi yollarını asfaltlayarak başladık. Sonra kooperatiflerimizi destekledik. Böylece ürün kalitesi ve çeşidi arttı. Bugün vatandaşlarımız Tire Süt Kooperatifi'nin ürünlerini arıyor ve tercih ediyorsa, ürünün katkısız olması ve aynı zamanda arkasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin yer almasından kaynaklanıyor."

Kooperatif başkanlarına teşekkür

Konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin alım yaptığı Kiraz İğdeli, Bayındır Çiçekçilik, Bademli Fidancılık ve Tire Süt kooperatifleri başkanlarına teşekkür ederek devam eden Başkan Kocaoğlu, "Eğer bu kooperatiflerimiz olmasaydı, bu kooperatiflerimizin kapısı açık olmasaydı biz bu kadar kısa zamanda bu kadar büyümeyi, gelişmeyi ve atılımı gerçekleştiremezdik. Çünkü karşımızda kol kola girip yürüyecek bir kurum, bir kitle bulamazdık. Bakırçay, Gediz ve Yarımada bölgelerimizde de kooperatifler kurulmasını istiyoruz. Böylelikle bu kooperatiflerimizle birlikte bu bölgelerimizi de kalkındırmak istiyoruz. Çünkü kamu ihale mevzuatı kamu kurumları ve yerel yönetimlere ancak kooperatiflerden ihalesiz mal alabilme izni veriyor. Bizim hareket noktamız bu. Bu küçücük kapıdan, iğne deliğinden girerek kırsal kalkınmayı başardık" diye konuştu.

"En önemlisi güven"

Sanayinin, turizm ve hizmet sektörünün gelişmesi için de yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi: "Çalışmaktan korkmuyoruz. Dağ köyündeki hemşehrimin problemi de benim, ova köyündeki, gecekondudaki, Alsancak'taki hemşehrimin problemi de benim problemim. Hepsiyle birlikte, hiçbir ayrım yapmadan, adil davranarak, adalet dağıtarak bugünlere geldik. Tire Süt Kooperatifi'nden bugüne kadar 209 milyon liralık süt alımı gerçekleştirdik. Bugüne kadar kooperatiflerden ürün alarak verdiğimiz destek miktarı 330 milyonu buldu. Güle güle harcayın. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımız süt içsin, sağlıklı beslensinler. Örnek olmak, ilklerin kenti İzmir'de ilkleri başarmak hemşehrilerimizin bize inanmasına, güvenmesine bağlı. Güven olmadan üretemeyiz, güven olmadan kalkınamayız. Ben bana güvendikleri için 4 milyon 230 bin İzmirli hemşehrime teşekkürlerimi sunuyorum."

"Gururluyuz"

Tire Süt Kooperatifi'ne verdiği destekten ötürü Tireliler adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, "Tire deyince akla artık Tire Süt Kooperatifi geliyor. Tire Süt ürünleri İzmir'de diğer kentler aranan ürünler oldu. Üretilen ürünler doğal ve sağlıklı. Tire köylüsünün dürüstlüğünü herkes biliyor. Tire'nin markalaşan sütü sanayicileri de buraya çekti. 16-17 dev entegre süt tesisi organize sanayinin amiral gemisi durumundalar. Bu hepimiz için gurur vesilesi oldu" dedi.

"İzmir modeli Türkiye'ye örnek oldu"

Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük ise yaptığı konuşmada Tire Süt Kooperatifi'nin kalkınma modeli olarak Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız çalışmalar sonucunda kırsal kalkınmada ile çok önemli sonuçlar aldık. Üretim ve verim arttı; üretici büyüdü. 10 yıl önce 5 ineceği olan üreticimizin şimdi 35 ineği var. Hayvancılık güvenli bir meslek haline geldi. Pazarlama sorunu olmadığı için gençler baba mesleğine sahip çıktı. Türkiye ortalamasının 6 katı üretim arttı. Tüm İzmirli süt üreticilerinin güvencesi olduk. Ödemiş, Torbalı'dan da süt alıyoruz. 2 binin üzerinde ortağımız, 350 çalışanımızla 107 kat büyüdük. Çalmadık, çaldırmadık, amacımızın dışına çıkmadık. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan sapmadık" ifadelerine yer verdi.

"Yol haritamız belli"

Süt üreticisine sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Eskiyörük, şunları söyledi: "Kırsal kalkınmada bir İzmir modeli oluştu. Bu üreticiyi kooperatifler kanalıyla destekleme modelidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatifler işbirliği ile İzmir, ülke tarımından iki kat daha fazla büyüdü ve sütün başkenti oldu. İzmir'de kalkınma hamlesi başladı. Süt Kuzusu Projesi İzmir'e özgü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başarılı bir şekilde yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu nasıl belediyecilik ile ilgili bir reçete yazdıysa biz de Türkiye için bir reçete yazdık. Yol haritamız kooperatifleşme olmalı." Tire'de Tire Süt Kooperatifi ile birlikte Türkiye'de örnek bir model oluşturulduğunu belirten Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven de, "Bu modelin daha da gelişmesi için üzerimize düşeni yapmalıyız. Tiremiz İzmir'in değil Türkiye'nin tarım ve hayvancılık merkezi olma yolunda ilerliyor. İlçemiz her geçen gün süt üretim merkezi haline geldi. Tire süt çok ünlü oldu. Okul öncesi çocuklara Tire sütün dağıtımını yaparak üreticiyi destekleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu, "Tarımın Efesi" unvanını aldı

Konuşmalarından ardından Yörükler Kültür Derneği tarafından efe seçilen Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, unvanını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na devretti. Başkan Kocaoğlu'na efe kostümü sunan ve bundan sonra kendisini "Tarımın Efesi" olarak anacaklarını belirten Eskiyörük, "Efe demek doğru, dürüst, yürekli, yiğit insan demek. Haksızlığa karşı çıkan, mazlumun yanında yer alan kişi demek. İşte tüm bu niteliklere fazlasıyla sahip olan Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu tüm İzmir çiftçisi adına tarımın efesi ilan ediyorum" dedi. Sözleşme imza töreninden sonra Tire Süt Kooperatifi'nin 50. yıl pastası kesildi.

Süt üreticilerine 209 milyonluk destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Sütü projesi olarak başlayan ve 2012 Eylül ayından itibaren Süt Kuzusu projesi olarak devam eden alımlar kapsamında 2006 yılından bu yana üreticilere ve Tire Süt Kooperatifi'ne 2017 yılı rakamları ile birlikte 209 milyon liralık destek sağlamış oluyor. 2009-2017 yılları arasında sadece Tire Süt Kooperatifi ile yapılan sözleşmelerin bedeli 195 milyonu aşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fidan, mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt, peynir, bal ve patates gibi ihtiyaçlarını kooperatiflerden, üretici birliklerinden ve üreticilerden sağlayarak yaptığı tüm alımların maddi tutarı 330 milyona yaklaştı.

Üreticiye destek, çocuklara sağlık

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul Sütü projesi ile 2006-2012 yılları arasında, 250 okuldaki 220 bin çocuğa düzenli olarak süt dağıttı. Bu projenin daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez çalışmalarını 1-5 yaş grubu çocuklar için Süt Kuzusu adı altında sürdürmeye başladı. 2012'den bu yana yürütülen bu projeden 124 bin çocuk yararlanıyor. 1-5 yaş arasındaki çocuklara haftada 2 litre sağlıklı süt dağıtılıyor. Projeye bu yıl Suriyeli mülteci çocuklar da dahil edildi. Konak'taki 3 bin Suriyeli çocukla başlayan uygulama, toplam 11 bin mülteci çocuğu kapsayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin süt üreticilerine sağladığı bu önemli destekle, son 11 yılda Türkiye'deki süt üretimi yüzde 70 artarken, İzmir'de bu oran yüzde 440'a ulaştı. Yerel yönetim tarafından desteklenen süt üreticileri, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından "Dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli ödülü"ne layık görüldü.