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Tırın Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Tırın Altında Kalan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Karabük'te yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu yaralanan 93 yaşındaki Mahi Nur Kırdan, kaldırıldığı hastaneden yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük'te yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu yaralanan 93 yaşındaki Mahi Nur Kırdan, kaldırıldığı hastaneden yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Araç yoğunluğunun olduğu caddede yolun karşısına araçlar durunca geçmek isteyen Mahi Nur Kırdan'a bu sırada Recep Erkuş yönetimindeki 78 DB 668 plakalı tır çarptı. Yaşlı kadına çarptığını fark etmeyen tır sürücüsü, diğer sürücülerin ve vatandaşların uyarısıyla aracını durdurdu. Ağır yaralanan kadın, dorsenin altından çıkarılıp olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Meydana gelen kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yavaş ilerleyen ve araç yoğunluğunun olduğu caddede karşıya geçmek isteyen kadının, tırın altında kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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