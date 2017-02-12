Tırın Dorsesinde 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Samsun'da bir tırın dorsesinde yapılan aramada 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi.

Samsun'da bir tırın dorsesinde yapılan aramada 4 kilo 40 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara yolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinin içinde 4 kilo 40 gram esrar bulundu. Olayla ilgili tırda bulunan İ.M. (49) ile sürücü gözaltına alındı. Tır sürücüsü ifadesi alınıp serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan İ.M., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.