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Tırın Dorsesinde Dikkat Çeken Kapak Zulayı Ortaya Çıkardı

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Tırın Dorsesinde Dikkat Çeken Kapak Zulayı Ortaya Çıkardı
Antalya polisi, bir tırın dorsesine yapılan gizli bölmede 13 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Antalya polisi, bir tırın dorsesine yapılan gizli bölmede 13 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez'in Varsak bölgesinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Yapılan aramada, tırın dorsesinde bir kapak dikkat çekti. Kapağı açan ekipler dorsenin altına uzanan 12 metrelik sigara zulasını buldu. Ekipler, dorsede ele geçirdikleri 13 bin adet kaçak sigaraya el koydu.

Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.

Tırın Dorsesinde Dikkat Çeken Kapak Zulayı Ortaya Çıkardı

Tırın Dorsesinde Dikkat Çeken Kapak Zulayı Ortaya Çıkardı

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