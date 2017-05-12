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Tırlardan 108 Bin 400 Adet Kaçak Sigara Çıktı

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Tırlardan 108 Bin 400 Adet Kaçak Sigara Çıktı
Adana'da şüphe üzerine durdurulan tırların çeşitli zula yerlerinde toplam 108 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan tırların çeşitli zula yerlerinde toplam 108 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, organize sanayi otoban yol ayrımında şüphelenerek durdurduğu tırın dorsesinde bulunan 10 lastiğinde ve plakalığının üst kısmında toplam 10 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirirken, İncirlik park alanında yabancı plakalı tırlarda ise 98 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Toplamda 108 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişide gözaltına alındı.

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