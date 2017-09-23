  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 22 °C

Tırmanış Yarışmasında Heyecan Dorukta

» »
Tırmanış Yarışmasında Heyecan Dorukta
Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Tırmanış Yarışması heyecanlı mücadelelere sahne...

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Tırmanış Yarışması heyecanlı mücadelelere sahne oluyor. İki gün sürecek olan yarışlara farklı şehirlerden katılan sporcular dereceye girmek için ter döküyor.

Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Tırmanış Yarışması, Görükle Spor Parkı'nda başladı. Bu yıl ikincisi yapılan ve iki gün sürecek olan yarışmaya, Bursa, Antalya, Karabük, Kütahya, Balıkesir, Ankara ve İstanbul'dan 30 sporcu katıldı. Sıralama, çeyrek final ve yarı final tırmanışlarının yapıldığı ilk günde mücadeleler nefes kesti. Milli sporcular Recep Gür, Begüm Işık, Ayşen Narmanlı'nın da mücadele ettiği organizasyonda, tırmanma sporuna gönül verenler de yaşanan kıyasıya mücadeleleri heyecanla takip etti.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak, organizasyonun ilk gününde sporculara başarılar diledi.

Milli sporcu Begüm Işık, herkese hitap eden bir tırmanış rotası olduğunu belirterek, Nilüfer Belediyesi'ne spora verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere, kupa ile madalyanın yanı sıra toplam 12 bin TL para ödülü verilecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor Evinde Güldü23 Eylül 2017 Cumartesi 19:23
  • Mesut Bakkal: “Kırılgan Bir Dönemde Çok Önemli Bir Galibiyet Aldık”23 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
  • Süper Kupa, Ülker Stadyumu’na Getirildi23 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
  • Tff 2. Lig: İnegölspor: 1 - Etimesgut Belediye: 123 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
  • Bursaspor, Galatasaray Maçına Hazır23 Eylül 2017 Cumartesi 18:53
  • Tff 3. Lig: Çorum Belediyespor: 1 - Utaş Uşakspor: 123 Eylül 2017 Cumartesi 18:53
  • Tff 3. Lig23 Eylül 2017 Cumartesi 18:48
  • Tırmanış Yarışmasında Heyecan Dorukta23 Eylül 2017 Cumartesi 18:38
  • Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - M.başakşehir: 0 (Maç Sonucu)23 Eylül 2017 Cumartesi 18:38
  • Tff 3. Lig: Batman Petrolspor: 2 - Orhangazi Belediyespor: 023 Eylül 2017 Cumartesi 18:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti