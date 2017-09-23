Tırmanış Yarışmasında Heyecan Dorukta

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Tırmanış Yarışması heyecanlı mücadelelere sahne...

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Tırmanış Yarışması heyecanlı mücadelelere sahne oluyor. İki gün sürecek olan yarışlara farklı şehirlerden katılan sporcular dereceye girmek için ter döküyor.

Nilüfer Belediyesi ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Tırmanış Yarışması, Görükle Spor Parkı'nda başladı. Bu yıl ikincisi yapılan ve iki gün sürecek olan yarışmaya, Bursa, Antalya, Karabük, Kütahya, Balıkesir, Ankara ve İstanbul'dan 30 sporcu katıldı. Sıralama, çeyrek final ve yarı final tırmanışlarının yapıldığı ilk günde mücadeleler nefes kesti. Milli sporcular Recep Gür, Begüm Işık, Ayşen Narmanlı'nın da mücadele ettiği organizasyonda, tırmanma sporuna gönül verenler de yaşanan kıyasıya mücadeleleri heyecanla takip etti.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökay Azak, organizasyonun ilk gününde sporculara başarılar diledi.

Milli sporcu Begüm Işık, herkese hitap eden bir tırmanış rotası olduğunu belirterek, Nilüfer Belediyesi'ne spora verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere, kupa ile madalyanın yanı sıra toplam 12 bin TL para ödülü verilecek.