Tiyatro Oyunu İçin Esas 67 Avm’de Stant Açtılar

El Ele Engelliler Sanat Atölyesi; Zonguldak'ta sahnelenecek olan tiyatro oyunu için Esas 67 Burda AVM'de bilgilendirme standı kurdu.

El Ele Engelliler Sanat Atölyesi; Zonguldak'ta sahnelenecek olan tiyatro oyunu için Esas 67 Burda AVM'de bilgilendirme standı kurdu.

El Ele Engelliler Sanat Atölyesi tarafından Zonguldak'ta sahnelenecek olan tiyatro oyunu için Esas 67 Burda AVM'de bilgilendirme standı kuruldu. 2 Nisan tarihinde Öğretmen evi konferans salonunda sahnelenecek ve gerçek cücelerin sahne alacağı "Minik Sincaplar" adlı oyun biletleri satışa sunuldu. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği standa oyun hakkında bilgiler aldı.