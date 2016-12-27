Samsun’da perdelerini kesintisiz ve en uzun süreli açmayı başaran Düşevi Çocuk Tiyatrosu, kurucu üyesi ve genel sanat yönetmeni Cem Kaynar’ın önderliğinde ’Kaçaklar’ adlı yeni çocuk oyununu Bulvar AVM Kültür salonunda çocukların beğenisine sundu. ’Black Light’ tekniği ile oynanan oyun; kafese kapatılmış hayvanların, o kafeslerden kaçarak ormana gitmelerinin serüvenlerini anlatıyor. Farklı ışık teknikleri ile çocuklara hayal dünyasının kapılarını açan tiyatro oyunu, içeriğinde bulunan görsel showlar danslar ve müzikler ile büyükler tarafından da ilgi ile izlendi. Senaryosunu Murat Can Kibiroğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini ise Ali Volkan Çetinkaya‘nın yaptığı Kaçaklar oyunu yeni sezonda yine Bulvar AVM Kültür Salonu'nda çocuklarla buluşmaya devam edecek.
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Tiyatro oyunu minikler mest etti
Samsun’un en köklü çocuk tiyatro ekibi Bulvar AVM’de çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı. ’Black Light’ tekniği ile oynanan oyun; kafese kapatılmış hayvanların, o kafeslerden kaçarak ormana gitmelerinin serüvenlerini anlatıyor
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Tiyatro oyunu minikler mest ettiSamsun’un en köklü çocuk tiyatro ekibi Bulvar AVM’de çocuklara unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı. ’Black Light’ tekniği ile oynanan oyun; kafese kapatılmış hayvanların, o kafeslerden kaçarak ormana gitmelerinin serüvenlerini anlatıyor
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