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Tkb Sakarya Şubesi Kadına Şiddeti Protesto Etti

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Tkb Sakarya Şubesi Kadına Şiddeti Protesto Etti
Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şubesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir eylem yaparak basın açıklaması...

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şubesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir eylem yaparak basın açıklaması okudu.

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şubesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde bir basın açıklaması yaparak eylem düzenledi. İşaret diliyle okunan İstiklal Marşı sonrasında Başkan Tevhide Yağan yaptığı açıklamada, "Kadın hakları savunucuları olarak bizler kadının cinsel, fiziksel, psikolojik Bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu, kadının insan haklarının temel insan hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddet son buluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi Çok geç yazmaya yüksek sesle ifade ediyoruz. Erkek egemen düzeninin bize sunduğu tablo ne yazıkki aynı. Taciz tecavüz hız kesmeden sürüyor, kadın cinayetleri katlanarak devam ediyor. Kadınların şiddetten kurtulmak için geliştirdikleri yöntemlerin Yeni bir dünya hayal etmeyi mümkün kılacağına inanıyoruz. Bu toprakların bu yöntemlere herzamankinden daha fazla ihtiyacı var. Gelin bize katılın, şiddetsiz bir kültürü hep birlikte ilmek İlmek ölelim" dedi.

Program konuşmaların ardından sona erdi.

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