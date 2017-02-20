Tkb’den 8 Mart Programı

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" vesilesiyle yapılacak programlar hakkında bilgi verdi.

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" vesilesiyle yapılacak programlar hakkında bilgi verdi.

TKB binasında yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Tevhide Yağan, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle yoğun bir program içerisine girdik. Bizim tek amacımız emekçi kadınlar gününde Sakaryalı kadınları, siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, sendikaları, odaları ve bütün dostları alanda görmek. Yılda bir defa kadın sorunlarını dile getirdiğimiz bugünde tüm kadınlar ile birlikte omuz omuza bugünümüzde iyi dilek ve isteklerimizle, sorunlarımızla neleri çözebileceğimizi anlatarak Sakarya'da bugünümüzü kutlayacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü programları Çarşamba günü saat 10.00'da Valilik makamını ziyareti ile başlayacak. Saat 11.30'da Sakarya Büyükşehir Belediye başkanını, saat 12.30'da Adapazarı Belediye başkanını ziyaret edeceğiz. Programlarımızın devamında saat 13.30'da Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacağız. 9 Mart Perşembe günü saat 12.00'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yatan kadınlarımızı ziyaret edeceğiz. 10 Mart Cuma günü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Poliklinik ziyaretimizin ardından devlet korumasındaki çocuklarımıza yemek vereceğiz. Programda son olarak 25 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Arya Düğün Salonunda geleneksel hale gelen 8 Mart Dünya Kadınlar günü balosu ile sona erecektir" ifadelerini kullandı.