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Tkb’den Birlik Ve Beraberlik Çağrısı

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Tkb’den Birlik Ve Beraberlik Çağrısı
Tarihi Kentler Birliği (TKB) yayınladığı açıklamayla tüm ülke için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) yayınladığı açıklamayla tüm ülke için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

TKB Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, güçlü bir Türkiye idealine vurgu yapılarak, "Bu güzel vatanda kardeşçe ve birlikte yaşama iradesinden vazgeçmeyeceğiz" denildi.

TKB'den yapılan açıklama şöyle: "Güzel ülkemiz sancılı günlerden geçiyor. Kayıplar veriyor, acılar yaşıyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış karanlık odaklar, terör örgütlerini kullanarak vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bölünmezliği üzerindeki kirli oyunlarını sürdürüyorlar. Vatandaşlarımıza, asker ve polislerimize hain tuzaklar kuruyor, misafirimiz olan diplomatı kalleşçe katlediyorlar. Açıkçası millet olarak tarihi bir sınavdan geçiyoruz. Özgüvenimize, kimliğimize ve geleceğimize tuzaklar kuruluyor. Orta Doğu'yu bir düşmanlar coğrafyası yapmak istiyorlar. Barışa, dostluğa, kalkınma ve dayanışmaya olan ihtiyacımızın önüne geçmek, yeni Sevr'ler yaratmak istiyorlar. Koşullar ne olursa olsun, Tarihi Kentler Birliği üye belediyelerinin öncellikli gündemi birlik ve beraberliğe dayalı; kültür öncelikli bir Türkiye ideali olmaya devam edecektir. Büyük bir doğa ve kültür zenginliğinin coğrafyası olan ülkemizin, özverili ve birikimli kadrolarıyla, vatandaşlarımızın sağduyusu ve yaşam sevgisiyle bu sıkıntıları aşacağına olan inancımız tamdır. Bu anlamda, Tarihi Kentler Birliği, terörle yaratılmak istenen umutsuzluğa ve inançsızlığa asla düşmeyecektir. Yaşama ve yaşatma önceliğimize kaynak alan, toplumsal esenliğimizi gözeten çalışmalarımız kesintisiz ve inatla sürdürülecektir. Teröre teslim olmayacak, hainliğe yenilmeyeceğiz. Vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin bölünmezliğine, bağımsızlığımıza, Cumhuriyetimize ve demokrasimize yönelik her türlü tertibi, karanlık emperyalist hevesleri birlik ve beraberlik içinde yok etme azim ve kararlılığındayız. Farklılıklardan zenginlik üreterek, binlerce yıldır bu topraklarda yaratılmış olan insanlık değerlerinin, tarih ve kültür mirasının önümüzü aydınlatmaya devam edeceği açıktır. Ve bilinmesi gerekir ki; asla güçlü bir Türkiye idealinden, bu güzel vatanda kardeşçe ve birlikte yaşama iradesinden vazgeçmeyeceğiz."

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