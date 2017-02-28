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Tkdk, Giresun İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İle Toplantı Gerçekleştirdi

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Tkdk, Giresun İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İle Toplantı Gerçekleştirdi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarıyla bir...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ülkede sağlanan Avrupa Birliği Hibe Fonlarından Giresun'da daha etkin bir şekilde yararlanabilmesi adına gerçekleştirilen toplantıda, IPARD II Programı hibe destekleri ve başvuru koşulları ile ilgili sunum yapıldı.

Sunumun ardından konuşmasını yapan TKDK Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, "TKDK yatırımlarındaki başarı Bakanlığımızın başarısıdır" dedi.

"IPARD Hibe Fonlarını ilimize kazandırmak hepimizin görevi" diyen Kurşun, "Bu çerçevede, hem yatırımcılarımıza yol göstermek hem de proje hazırlık aşamasında yardımcı olmak için bu tarz toplantılarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki ay ilimizde proje hazırlama kapasitesini artırmak adına, katılım sağlamak isteyen herkese, başvuru dosyası hazırlık eğitimi vereceğiz. Öncelikle Bakanlığımız çalışanlarının bu konuda duyarları davranmaları ve özellikle bu eğitimlere katılmaları en büyük arzumuz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun İl Müdürü Dr. Muhammet Angın ise proje hazırlığı ile ilgili eğitimlere çalışanlardan katılımın mutlaka sağlanacağını belirterek bu desteklerden Giresun'un azami derecede faydalanabilmesi adına daha çok yatırımcıya ulaşma noktasında herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Tkdk, Giresun İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İle Toplantı Gerçekleştirdi

Tkdk, Giresun İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İle Toplantı Gerçekleştirdi

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