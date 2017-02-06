Tküugd: "20 Yıl Önce Gulca’da Yaşananları Unutmadık"

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Doğu Türkistan masası Müslüman Uygur Türkleri'ne karşı Çin tarafından gerçekleştirilen...

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Doğu Türkistan masası Müslüman Uygur Türkleri'ne karşı Çin tarafından gerçekleştirilen Gulca Katliamı'nın 20. yıl dönümü nedeniyle bir basın açıklamasında bulundu.

Dernek Başkan vekili İsmail Cengiz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "5 Şubat 1997 günü akşamı, Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde, Kadir gecesinde bir grup kadın ve çocuk tutuklanmasıyla başlayan olaylar soncu halk tutukluların salıverilmesi için sokaklara dökülmüştür. Barışçıl bir şekilde başlayan gösteriler Çin güvenlik güçleri tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Olayların başladığı 5 Şubat tarihinden itibaren devam eden protestolar sırasında en az 100 Uygur Türkü yaşamını yitirmiş. Yüzlercesi yaralanmış ve gösterilerin akabinde 4.000'e yakın Uygur gözaltına alınmıştır. Bağımsız kaynaklar Çin polisi tarafından tutuklanan 300'den fazla gencin -30 derece soğukta, üzerlerine soğuk su sıkılmış bir vaziyette bekletilerek öldürüldüğünü tespit edilmiştir. Üzerinden geçen 20 yılda Gulca ve Doğu Türkistan topraklarında yaşanan şiddet ve baskılar devam etmektedir. Yaşanan katliamın hesabı Çinli yöneticilerden sorulamamıştır. Gulca'da yaşanan acı olayların 20. Yılında Türk Dünyası olarak işgal altında bulunan Doğu Türkistan'ın var olma mücadelesinde haklı davamız davam etmektedir. 5 Şubat'da yaşamını yitirenleri rahmetle anıyoruz" dedi.