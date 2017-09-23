Tmmob Eskişehir 4. Kadın Çalıştayı Yapıldı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafından bu yıl dördüncüsü...

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen gerçekleştirilen çalıştay başladı.

Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir şubesinin ev sahipliğini yaptığı kadın çalıştayında sorun ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştay hakkında İKK Kadın çalışma grubu adına bir açıklamada bulunan Zeliha Aziret, İstanbul'da gerçekleştirilen kadın kurultayında alınan kararlar hakkında bilgi vererek, "Biz TMMOB'li kadınlar olarak, toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refahı, kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni Türkiye mücadelesini kadın erke omuz, omuza sürdürmeye kararlıyız" dedi.

İlk TMMOB Kadın Kurultayı 21-22 Kasım 2007 tarihinde İstanbul'da yapıldığını anımsatan Zeliha Aziret şunları söyledi:

"Sonuç bildirgesinde özetle; beşte birini oluşturan kadın üyelerin dayanışmasını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale getirmek. TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin çalışmalara nitelik ve nicelik olarak daha etkin katılabilmelerini sağlamak, mesleki ve sosyal açıdan kendilerini geliştirerek ifade edebilecekleri mekanizmaları oluşturabilmek. Gerek örgütsel gerek toplumsal gelişmede potansiyel kadın enerjisini harekete geçirmek, yönetim kurullarında ve diğer kurullarda kadın temsiliyetini artırabilmek. Kadın komisyonlarının yaygınlaştırılmasında etkin olabilmek. Diğer kadın ve emek örgütleri, üniversiteler ve ayrımcılık karşıtı platformlarla iletişim ve dayanışma içinde olmak. Çalışma hayatı içinde kadın mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerinin uygulanması için mücadele etmek " olduğu kararlaştırılmıştır. Gerek TMMOB içerisinde gerekse toplumsal hayatta kadınların; yönetsel noktalarda yeterinde yer almaması ya da alamaması; tüm ülke için kayıptır. Maalesef son yıllarda kadın hakları kazanımları bakımından ülke olarak gerilere gitmekteyiz. Bunu önlemek amacıyla eskisinden daha çok çaba sarf etmeliyiz."