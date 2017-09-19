TMMOB'un yetkileri kaldırılmak isteniyor

Samsun TMMOB İKK Sekreteri Adnan Korkmaz, birliğin yetkilerinin ve kamusal görevinin yapılan yasal düzenlemeler ile ortadan kaldırılmak istendiğini söyledi.

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği(TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Adnan Korkmaz ve oda başkanlarının katılımı ile 19 Eylül Mühendis ve Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Korkmaz bugün, işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunlarının çözülmeyi beklediğini söyledi.

Korkmaz, " Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların en sonuncusu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan asgari ücret belirleme protokolünün feshedilmesidir. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kaybına neden olacak bu tek taraflı fesih işleminin iptali için idare mahkemesine açtığımız davanın takipçisi olacak, üyelerimizin mesleki ve özlük haklarını korumaya devam edeceğiz. Birliğimizi ve odalarımızı hedef alan bu saldırıların bizleri yıldırması ve susturması mümkün değildir. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz "dedi. Zekeriya FIRAT