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Tmo Fındık Alımlarına Devam Ediyor

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Tmo Fındık Alımlarına Devam Ediyor
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar 8 bin fındık üreticisinden 13 bin 500 ton fındık alımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar 8 bin fındık üreticisinden 13 bin 500 ton fındık alımı gerçekleştirdiği belirtildi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Giresun kalite için fındık alım fiyatının 10.50 TL/Kg - Levant kalite için ise 10.00 TL/Kg olduğu hatırlatıldı. Açıklamada "21 Ağustos 2017 tarihinde başlayan fındık alımları ekte listesi sunulan 37 noktada 200 kişilik ekiple devam etmektedir. Bugün itibariyle 8 bin üreticiden 13 bin 500 ton fındık satın alınmıştır. 60 milyon TL ödeme yapılmıştır. Giresun Ticaret Borsası ile yapılan işbirliği kapsamında Giresun'da bulunan lisanslı depolarda TMO olarak fındık satın alınmaya başlanmıştır. Üreticiler randevularını www.tmo.gov.tr internet adresinden ve alım noktalarından alabilirler. Önümüzdeki günler için 37 bin üreticiye, 90 bin ton fındık için randevu verilmiştir. Her geçen gün günlük alım kapasitesi artırılmakta, ilave randevular açılmaktadır" denildi.

Yapılan yeni düzenlemeler ile ilgili olarak ise "TMO'ya fındık satacak üreticilerin dekar başına teslim edeceği ürün miktarının 130 kg'a çıkarıldığı belirtilen açıklamada "Fındık alımlarında uygulanan çürük oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e, çatlak oranı yüzde 2'den

yüzde 7'ye çıkarılmış, asgari randıman oranı yüzde 40'dan yüzde 37" ye düşürülmüştür. Ödemeler 15 günden 1 haftaya çekilmiştir. Alım noktaları 18'den 37'ye çıkarılmıştır" bilgisi verildi.

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