TMO, Ordu'da şube açtı

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), Ordu'da Şube Müdürlüğü açtığını duyurdu

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, "TMO, üreticilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına ilimizde bizim de girişimlerimiz önerilerimiz sonucunda Şube Müdürlüğü açmıştır" dedi.

Akarsu, "Fındık üreticilerimiz artık çok daha hızlı ve kolay TMO ile iletişime geçecek, işlerini halledebilecek. TMO’nun Ordu’da bir şubesinin olması bizim için önemlidir. Biz daha önceleri de bunu hep dile getirmiştik. Burada bir irtibat merkezinin olması gerektiğini. Üreticilerimiz adına memnun edici bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Fındık fiyatlarının revize edilmesi, kademeli fiyat artışı, daha etkin ve hızlı alım konusunda çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Akarsu, şöyle konuştu: "Üreticilerimiz rahat olsun. Bundan sonraki süreçte daha güzel şeyler olacak. Biz her türlü öneriyi, talebi üreticilerimiz adına yetkililere iletiyoruz. İnşallah fındık üreticisinin sorunları tamamen çözülecektir. Bizim temennimiz bu yönde taleplerimizi ilettik bekliyoruz."