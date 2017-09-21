TMO PAZARA DÜŞTÜ

Bir dönem MHP'den Belediye Başkan Adayı olan Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Avcı'nın gayreti ile ilçede TMO fındık alımına başladı.

Bir dönem MHP'den Belediye Başkan Adayı olan Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı'nın gayreti ile ilçede TMO fındık alımına başladı. TMO Genel Müdürü Kemaloğlu'nun 'kapalı depo' talimatına rağmen AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Belur'un girişimleri ile alım yeri açık pazaryerine alındı.

Samsun Ayvacık Ziraatı Odası Başkanı Erdal Avcı'nın 1 aydır Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile yaptığı yoğun görüşme sonucu ilçede TMO tarafından fındık alımı noktası oluşturulmasına karar verildi. TMO Genel Müdürü Kemaloğlu'nun talimatı ile ilçede haftanın 6 günü fındık alımı yapılacak kapalı depo alanı oluşturulması için Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı çalışmalara başladı. 6 uygun depo alanını TMO Samsun Şube Müdür Yardımcısı'na gösterildi. Bir depo Müdür Yardımcısı tarafından beğenilerek, deponun uygunluğu konusundaki eksiklerin giderilmesi istendi.

Görüşme sonrası yer belirlendi... TMO Samsun Şube Müdürü Derya Şahiner, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kızılkan ile görüşerek, fındık alım yerini Ayvacık ilçesi Orhangazi Mahallesi Kapalı Pazaryeri olarak belirledi.

Başkan Avcı, kalas ve demir malzemelerinin bulunduğu 12 bin liralık inşaat malzemesini alarak çalışmalara başladı. Bir öneri üzerine Ayvacık Belediyesi'nden kaynakçı talep edildi. İddiaya göre bunun üzerine Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kızılkan'ın girişimleri ile ilk önce belirlenen kapalı depo alanı, üstü kapalı etrafı açık kapalı alanına alındı.

HAZIMSIZLIK YAPTILAR

Yaşananlara tepki gösteren Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, yaşananları 'hazımsızlık' olarak nitelendirdi. Yaşananları anlatan Avcı, "TMO'nun Ayvacık'tan fındık alımı yapması için 1 aydır, TZOB ve TMO nezdinde yoğun bir çaba sürdürüyoruz. En son TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Giresun'da görüştük. Bu görüşmede TMO Samsun Şube Müdürü Derya Şahiner'de vardı. Bu görüşmede Genel Müdürümüz Ayvacık'ta 6 gün boyunca kapalı alanda fındık alımı yapılması için depo bulunması talimatı verdi. Bunun üzerine çalışmalara başladık. 6 depo yeri bulduk. Bunlardan birisini TMO Şube Müdür Yardımcısı beğendi ve bize eksiklikleri söyledi. Bizde kalas ve demir alarak çalışmalara başladık.12 bin lira masraf yaptım. Bir öneri üzerine Ayvacık Belediyesi'nden kaynakçı istedik. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, bundan bir pirim yapar düşüncesi ile fındık alım yerini değiştirdiler, pazaryerini seçtiler" dedi.

BÖYLE SİYASET OLMAZ

Belirlenen fındık alım yerinin pazaryeri olduğuna dikkati çeken Avcı, "Biz Ayvacık'ta kalıcı fındık alım yeri oluşturulmasını istedik. Kapalı depo alanı oluşturmak istedik. Ancak hazımsızlık yaparak fındık alım yerini pazaryerine aldılar. Pazaryerinin yer tarafı açık. Bu şekilde günde 20 ton fındık alınacak. Haftanın iki günü fındık alımı yapılacak. Kapalı depo olsaydı, haftanın 6 günü alım yapılacaktı ve günde 80 ton fındık alınacaktı. Fındık alımı konusunda Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kızılkan eğer TMO ile bir kere bile görüştüyse ben kapılarında uşaklık yapmaya hazırım. Eğer fındık alımı konusunda görüşme yapmadıysalar, benden değil, çiftçilerden özür dilemek zorundalar. Böyle siyaset olmaz. Hazımsızlık bu "ifadelerini kullandı.

GENEL MÜDÜRÜN TALİMATINA

ŞUBE MÜDÜRÜ UYMADI

Ayvacık Ziraatı Odası Başkanı Erdal Avcı, geçtiğimiz hafta TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Giresun'da görüştü. Kemaloğlu'nun ilçede 6 gün boyunca fındık alımı yapılması için kapalı depo bulunması talimatı verdi. Samsun Şube Müdürü Derya Şahiner ise bu talimata uymayarak Ayvacık Pazaryeri'ni alım yeri olarak belirledi. Zekeriya FIRAT