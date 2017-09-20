Tmo Samsun’da Fındık Alımlarına Devam Ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Samsun Şubesi olmak üzere Bafra, Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde kabuklu fındık alımlarına devam ediyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Samsun Şubesi olmak üzere Bafra, Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde kabuklu fındık alımlarına devam ediyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bilgiler doğrultusunda TMO'ya fındık satacak üreticilerin, dekar başına teslim edeceği ürün miktarı 130 kg çıkarıldı. Fındık alımlarında uygulanan çürük oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e, çatlak oranı ise yüzde 2'den yüzde 7'ye yükseltildi. Ödemeler 15 günden bir haftaya çekildi. Samsun'da yapılacak fındık alımlarıyla ilgili bilgiler 21 Eylül Perşembe gününden itibaren Samsun Valiliği duyurular bölümünden paylaşılacak.