TMO'nun yenilenen politikası sevindirdi

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, ziraat odası başkanlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirerek, fındık alım kampanyasıyla ilgili bilgi verdi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Ziraat Odaları İl Kurulu Başkanı Erim Yaman ve ilçe ziraat odası başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, fiyat başta olmak üzere fındıkta yaşanan sorunlar konuşuldu. TMO Genel Müdür Kemaloğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın talimatı doğrultusunda, TMO olarak fındık alımına devam ettiklerini belirterek, fındık üreticisinin yanında olduklarını ifade etti.

Kemaloğlu, TMO olarak fındık alımlarında, çürük oranını % 3’ten 5’e, çatlak oranını ise yüzde 2’den 7’ye çıkardıklarını, ürün bedel ödemeleri ise 15 günden bir haftaya indirdiklerini kaydetti. Genel Müdür Kemaloğlu, Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Depo aracılığıyla fındık alımına başladıklarını, FİSKOBİRLİK ile ise görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

FINDIK FİYATI 9 LİRA

TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile gerçekleştirdikleri toplantıyı değerlendiren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan ise toplantının son derece verimli geçtiğini, ziraat odaları olarak, fındık üreticisinin menfaati için çalıştıklarını kaydetti. Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan "TMO’nun açıkladığı yeni kriterler üreticiye olumlu yansıdı. Serbest piyasada geçen hafta 8 liraya kadar düşen fındık fiyatları 9 TL'ye kadar yükseldi. Üreticilerimiz fındığını TMO ve FİSKOBİRLİK’e vermenin hesabı içerisinde olmalıdırlar" dedi.