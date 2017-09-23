TMO'yu pazara 'kısır çekişme' soktu

MHP Grup Başkanvekili Usta, Samsun Ayvacık ilçesinde 'kalıcı fındık alım deposunun' oluşturulması için ilçe Ziraat Odası Başkanı Avcı'nın girişimlerinin AK Parti'li Belediye Başkanı Belur'un siyasi kısır çekişmeleri sonucu olumsuz neticelendiğini açıkladı

Samsun Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı'nın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Giresun'da geçtiğimiz aylarda görüşmesi sonucu ilçe fındık alım noktası olarak belirlenmiş, Kemaloğlu'nun talimatı üzerine Avcı kalıcı fındık alım deposu oluşturulması için çalışmalara başlamıştı. Depo bulup çalışmalara başlayan Avcı'nın bu girişimi, AK Partili Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Belur'un girişimi ile sekteye uğramıştı. TMO Genel Müdür Kemaloğlu'nun 'kapalı depo' talimatına rağmen, TMO Şube Müdürü Derya Şahiner ve Başkan Belur yaptığı görüşme sonrası ilçedeki üstü kapalı yanları açık pazaryerini alım noktası olarak belirlemişti.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaşananlara tepki gösterdi. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Avcı'nın bir dönem MHP'den Ayvacık Belediye Başkan Adayı olduğunu hatırlatan Usta, "Ziraat Odası Başkanımız ilçede 6 gün boyunca kalıcı fındık alım noktası belirlenmesi için 1 aydır TMO Genel Müdürü ile görüşmelerini sürdürüyordu. Bu görüşmeler sonucu ilçe fındık alım noktası olarak belirlendi. Kalıcı depo bulunması sonrası AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Belur'un siyasi kısır çekişmesi ile, fındık alım noktası pazaryeri olarak belirlendi. Eğer kalıcı depo olsaydı, haftanın 6 günü günlük 80 ton fındık alımı yapılacaktı. Şimdi ise günlük 20 ton fındık alınacak. Burada kaybeden üretici oldu "dedi.

KONUYU TMO GENEL

MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜM

Konuyu TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile görüştüğünü açıklayan Usta, "Bu görüşme sonrası Ayvacık'ta fındık alımı iki günden üç güne çıkarıldı. Ancak pazaryerinde mobil olarak alım yapılıyor. Ben ilçede üreticilerin kalıcı depo oluşturulması talebini kendisine ilettim. Genel Müdür konunun değerlendirileceğini açıkladı. Fındığın siyasi kısır çekişmelere kurban edilmemesi gerekiyor. Ayvacık'ta mobil alım ile üreticinin taleplerini karşılamak zor görünüyor "diye konuştu.

ÇİFTÇİ BORÇ İÇİNDE

'SABREDİN' DENİYOR

Açıklamasında piyasada fındığın kilosu 8 liradan satılmaya başlandığını açıklayan Usta, fındık ile ilgili yapısal sorunlar olduğunun altını çizdi. Fındık ile ilgili konuların 'yumurt kapıya dayandığı' zaman tartışılmaya başlandığını belirten Usta," Şuanda TMO randevu ile alım yapıyor. Bu üreticinin elindeki fındığı almaya yetmez. Fındık üreticisi borç içinde. Bankalara, kredi kooperatiflerine borcu var. Bu borcu ödemek için emanete fındık verenler var. TMO üreticilere 'sabredin' diyor. TMO ve FİSKOBİRLİK'in piyasaya etkin bir şekilde girerek fındık alması gerekiyor. Üreticilerin borçlarının sene sonuna ertelenmesi konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç var. 2B arazileri olup bunların satışını devletten alan ve ödemeye devam eden üreticilerin fındıklarını TMO almıyor. Bu konuda bir girişim yapılması üretici lehine olacaktır "ifadelerini kullandı.

TMO VE FİSKOBİRLİK

DAHA ETKİN OLMALI

Milli ürünümüz fındıkta yaşanan sorunların çözümü konusunda adımlar atılmasının Türkiye'nin menfaatine olacağını vurgulayan Usta şunları kaydetti; " Emanete fındık bırakma işinin kalkması lazım. Lisansı depoculuk getirilmesi şart. Şuanda piyasada tek bir uluslararası firma fındık alıyor. Sonra bu firma yurt dışına fındığı ihraç ediyor. Yurt dışına çıkan fındık bize çikolata, ezme olarak ithalat olarak geri dönüyor. Piyasada düzensizlik var. TMO ve FİSKOBİRLİK daha etkin olmalı. Fındığı işlenme konusunda illerde fabrika yatırımlarının yapılması gerekiyor.

Usta, TMO Genel Müdürü Kemaloğlu ile Ayvacık'ta kalıcı fındık alım deposunun oluşturulması konusunu telefonda görüştüğünü, konunun değerlendirildiğini açıkladı.

AYVACIK'TA MOBİL

ALIM YAPILIYOR

MHP'den bir dönem Ayvacık Belediye Başkan Adaylığı'nı açıklayan Ziraat Odası Başkanı Avcı'nın ilçede kalıcı fındık alım deposu oluşturulması girişimi, AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur'un girişimi ile olumsuz neticelendi. İlçede pazaryerinde haftada 3 gün mobil olarak alım yapılıyor.