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Tmsf’den Bank Asya Açıklaması

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Tmsf’den Bank Asya Açıklaması
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hakkında iflas kararı verilen Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) tasfiye işlemlerine başlandığını açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hakkında iflas kararı verilen Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) tasfiye işlemlerine başlandığını açıkladı.

TMSF tarafından yapılan açıklamada müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.nin İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin kararı ile 16 Kasım'da iflasına karar verildiği anımsatılarak iflas idare memurlarının seçilmesinin ardından tasfiye işlemlerinin başladığı bildirildi.

TMSF tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müflis Bankanın iflas tasfiye işlemlerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106'ncı maddesinin "…iflâs kararı alınması halinde Fon, bu Kanunun uygulanması ile sınırlı olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 166'ncı, 218'inci, 219'uncu, 223'üncü, 234'üncü, 236'ncı, 249'uncu, 251'inci ve 254'üncü maddelerindeki yetki ve görevler hariç olmak üzere iflâs dairesi, alacaklılar toplantısı ve iflâs idaresi görev ve yetkilerine sahip olarak bankayı tasfiye eder…" hükmü gereğince İstanbul 1.İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyası üzerinden başlanmış olup iflas tasfiyesi Bankacılık Kanununun 106'ncı maddesi ile İcra ve İflas Kanunu hükümleri kapsamında yapılacaktır. Bu kapsamda alacak kayıt başvuruları için İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına, diğer talepleriniz için ise "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İstanbul" adresinde bulunan İflas İdaresine başvuru yapılması gerekmektedir"

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