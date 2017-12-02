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Tobb, Abd’de Lobi Atağında

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Tobb, Abd’de Lobi Atağında
ABD'yle son dönemde gerilen ilişkilerin ardından, TOBB, ABD'ye çıkarma yaptı.

ABD'yle son dönemde gerilen ilişkilerin ardından, TOBB, ABD'ye çıkarma yaptı.

Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyeti, ekonomi ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle görüştü. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz, muhatabımız ABD Ticaret Odası ile başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere, ikili ticaret ve yatırımların önündeki sorunların ve işbirliği imkanlarının ele alınacağı ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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