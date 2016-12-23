  • BIST 77.230
  • Altın 127,795
  • Dolar 3,5089
  • Euro 3,6705
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 9 °C
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • VARAN-3: BAŞKAN YILMAZ SAVCI'DAN İZİNLİ!
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Tobb’den Birlik Mesajı

» »
Tobb’den Birlik Mesajı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliği ve katılımıyla "Güneydoğu Anadolu Bölgesi" toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliği ve katılımıyla "Güneydoğu Anadolu Bölgesi" toplantısı düzenlendi. Toplantıda bölgede bulunan oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri bir araya gelerek, birlik mesajı verdi.

TOBB İkiz Kuleleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTB Genel Sekreteri Kamuran Karadağ ve DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere katıldı. Toplantıda oda ve borsaların gündemindeki konular istişare edilirken, faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verirken, huzurun önemine işaret etti. Hisarcıklıoğlu, zor günlerden geçerken birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, TOBB'un oda ve borsaların üyeleri için çok önemli hizmetler yaptığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, bu hizmetlerin mutlaka üyelere ve kamuoyuna anlatılması gerektiğini söyledi.

Soru ve cevap şeklinde 6 saat süren bölge toplantısında DTB Başkanı Engin Yeşil ile DTSO Başkanı Ahmet Sayar, bölgede yaşanan gelişmeler ile ilgili Hisarcıklıoğlu'na bilgi verdi. TOBB'nin üyelere yönelik hayata geçirdiği TOBB NEFES Kredisi hakkında düşüncelerini dile getiren başkanlar, sıfır faizli KOSGEB kredilerinden Diyarbakır'ın daha fazla faydalanmasını isteyerek, Hisarcıklıoğlu'na bölgeye vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra başvuruları başlayan KOBİ Nefes Kredisi hakkında bilgi verilirken, Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun tedbir paketindeki konular istişare edildi. Ayrıca TOBB Dijital Dönüşüm Projesi, Şirket Kuruluşlarında Tek Durak Ofis Projesi, Mesleki Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi'ne (MEYBEM) ilişkin sunumlar yapıldı.

Tobb’den Birlik Mesajı

Tobb’den Birlik Mesajı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilecik Sakarya Gazetesi’nden Başkan Yalçın’dan Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Öğrencilerden İzmir’deki Evliya Mezarlarına Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Halep’e Yardım23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Emet Yunus Emre İmam Hatip Orta Okulu’nun E-twinning Projesi Kabul Edildi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Eskişehir’de Trafiğe Kapatılan Alanlarda Denetim23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Siirt’teki Yerel Gazeteler Denetlendi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Kütahya 2. Osb’nin Bütçesi 14 Milyon 922 Bin Tl23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Milletvekillerinden Karayolu Çalışmaları Bilgisi23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Vali Tapsız’dan Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğine Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
  • Meclis Üyelerinden Gevaş Belediyesine Ziyaret23 Aralık 2016 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti