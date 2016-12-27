Samsun Tofaş Basketbol Okulunda eğitim alan sporcular tecrübeli antrenörler eşliğinde Basketbolun temel kurallarını keyifli bir şekilde öğreniyor. Sporcuların aileleri hafta sonu yapılan antrenmanları izleyerek çocuklarını yalnız bırakmıyor

Türkiye’nin seçkin kulüplerinden olan Tofaş Spor Kulübünün altyapı faaliyetlerinden olan Tofaş Basketbol Okulu Samsun'da çalışmalarına başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Kampüsünde hafta sonları çalışmalar tecrübeli antrenörler eşliğinde sürdürüyor.

DÖRT ANTRENÖR EĞİTİM VERİYOR

Samsun Tofaş Basketbol Okulunda basketbola emek vermiş Mustafa Berberoğlu, Selvi Tanç, Serkan Tanç,ve Selim Aytaç tecrübelerini öğrencilerine aktarmak için çalışıyorlar. Samsun Tofaş Basketbol Okulu sorumlusu Mustafa Berberoğlu, "Tofaş şirketine katılmış olmaktan gururluyuz. 6-14 yas gurubu kız erkek öğrencilere kendi yaş guruplarına göre haftada 2 gün 3 seans olarak 4 antrenör olarak eğitim veriyoruz. Spor okulumuzun öğrencilerini aynı zamanda kulüplü olarak yerel liglerde oynatıyoruz“ dedi.

TOFAŞ'A TRANSFER İMKANI

Tüm öğrencilerin Tofaş Spor Kulübü’nün kayıtlı öğrencisi olduğunu belirten Berberoğlu, "Bu öğrencileri Bursa Mustafa Koç Tesislerinde Tofaş tarafından denenerek Tofaş'a transfer olma şansları bulunuyor. Yılda bir kere Samsun Tofaş Basketbol okulunu temsilen 1 veya 2 takım olarak Bursa'da düzenlenen kampa ücretsiz katılma imkanları sağlanıyor. Antrenmanlarımız hafta sonları 16.00-20.00 saatleri arasında yapılırken, Tofaş ailesine katılmak isteyen velilerimizi belliyoruz“ diye konuştu.