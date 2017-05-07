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Tofaş, Mesleki Eğitime Destek İçin Gaziantep’te

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Tofaş, Mesleki Eğitime Destek İçin Gaziantep’te
Tofaş'ın hayata geçirdiği "Mesleki Eğitime Destek Programı" ile üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan 56 aracının...

Tofaş'ın hayata geçirdiği "Mesleki Eğitime Destek Programı" ile üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan 56 aracının teslimatları sürüyor. Proje kapsamında Gaziantep Üniversitesi ve Ali Topçuoğlu Otomotiv Endüstri Meslek Lisene birer adet araç bağışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında 15'i kesit olarak hazırlanmış 56 aracı, üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis etmeyi sürdüren Tofaş, Gaziantep Üniversitesin de yapılan tören ile 2 adet Fiat Egea teslimatı gerçekleştirdi. 2. Teknoversite Teknoloji Günleri kapsamında gerçekleştirilen teslimat törenin de araçlardan biri Gaziantep üniversitesine diğeri ise Ali Topçuoğlu Otomotiv Endüstri Meslek Lisene yapılan tören ile teslim edil. Törene Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür- Fiat Topçuoğlu otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topçuoğlu, GAÜN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Tofaş Bölge Satış Müdürü Gani Şeren, Topçuoğlu Otomotiv Genel Müdürü Gökhan Özil ve Bayi Satış Müdürü Ferhat Aksoy katıldı.

Tofaş'ın hayata geçirdiği "Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında Gaziantep Üniversitesinde düzenlenen araç teslim törenine katılan Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Topçuoğlu otomotiv sektörünün insan yaşamındaki önemine değindi. Kendi hayatından kesitler anlatan Topçuoğlu, "Sizin gibi genç yaşlarımda otomotive gönül vermiştim. Otomobil sektörü benim için çok önemliydi. O günden bugüne bu sektörle hep iç içe yaşadık. Şu anda otomotiv sektörü üzerine bir okul yaptırdım. Genç talebelerimiz bu işin eğitimini alarak liseyi bitirdikleri zaman ellerinde bir altın bilezik olsun istedik. Böylece, istedikleri yerde çalışabilecek bir kapasiteleri olsun. Bu okulumuzda; motor, donanım, kaporta, boya, elektrik, elektronik gibi farklı bölümler bulunmaktadır. Bu okuldan mezun olanlar, bir de gelir bu üniversitede otomotiv üzerine ileri bir eğitim alırsa, süper bir otomotivci olacaktır. Gaziantep gibi bir yerde böyle bir üniversitede okuduğunuz için çok şanslı insanlarsınız ve bizlerin iftiharımızsınız. Allah başarınızı daim etsin. Bu memlekete hizmet eden hayırlı, pırlanta gibi insanlar olun" dedi.

Tofaş'ın hayata geçirdiği "Mesleki Eğitime Destek Programı" kapsamında Gaziantep Üniversitesi'ne iki otomobil hibe edildiğine dikkat çeken GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, araçlardan birinin direksiyonuna geçip bir süre kullandı. Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, araçların öğrencilerin hizmetine sunulacağını belirterek, öğrencilerin araçların üzerinde her türlü teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürme imkanı bulup yerinde uygulama yapacaklarını söyledi. Prof. Dr. Gür, şöyle dedi:"Topçuoğlu ailesi bizim otomotiv bölümü kurulduğu zaman 15 yıl kadar önce yine bağışta bulunmuştu. Tofaş'ın hayata geçirdiği "Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında iki adet konsept araç hibe etmişlerdir. Temenni ediyorum ki bu iş birlikteliğimiz yeni modellerle de sürecektir. Mehmet Ali bey, hayırsever bir aile olan Topçuoğlu ailesinin en büyüğü olup, üniversitemiz hastanesine de ayrıca büyük katkılar sağlamaktadır. Tofaş ve Topçuoğlu ailesine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi Tofaş'ın Mesleki Eğitime Destek projesi kapsamında bugüne kadar, 16 üniversite ve 2 Meslek Teknik Anadolu Lisesi'ne araç teslimatı yapıldı.

Öğrencilerin, otomobil üzerinde araştırma-geliştirme safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemelerinin hedeflendiği Mesleki Eğitime Destek Programı'nın sonunda ise Türkiye genelindeki 43 üniversite ve 13 meslek lisesine araç teslimatı gerçekleştirilecek.

Tofaş, Mesleki Eğitime Destek İçin Gaziantep’te

Tofaş, Mesleki Eğitime Destek İçin Gaziantep’te

Tofaş, Mesleki Eğitime Destek İçin Gaziantep’te

Tofaş, Mesleki Eğitime Destek İçin Gaziantep’te

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