Togar: “Tekkeköy Gür Bir Sesle ‘Evet’ Diyecek”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'ün gür bir sesle "evet" diyeceğini söyledi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'ün gür bir sesle "evet" diyeceğini söyledi.

Tekkeköy Belediyesi Kültür Binası Şehit Ömer Halis Demir Salonunda eski Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'nun sunumuyla "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 15 Temmuz ve Yeni Türkiye" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Güngör, meclis üyeleri, Memur-Sen İlçe Teşkilatı ve üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Çalmadık kapı bırakmayacağız"

Ülke gündeminde önemli yer alan ve herkesi ilgilendiren konuların anlatılarak insanların aydınlatılması noktasında bu ve bu gibi konferansların önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Önümüzdeki süreç içerisinde özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin insanlara iyi anlatılması gerekiyor. Ülkemizin aydınlığı, yarınları ve geçmiş dönemdeki koalisyon hükümetlerinin olmaması için hep birlikte sandığa gideceğiz. Tekkeköy her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlı davranarak referanduma gür sesle "evet" diyecek. Artık harekete geçme zamanı geldi. Toplantılarla, konferanslarda, mitinglerle, mahalle mahalle, ev ev gezerek çalmadık kapı bırakmadan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatarak vatandaşlarımızdan destek istemeliyiz. 15 Temmuz'da yaşananları herkes çok iyi anımsıyor. Ülkemiz ne zaman gelişim büyüme ve bölgede söz sahibi olmaya başladı ise işte orada iç ve dış tehdit unsurları her türlü gücünü kullanarak kan akıtarak emellerine ulaşmaya çalışmıştır. Ama bizim halkımız saldırılarla, tanklarla, uçaklarla, silahlarla ülkemize karşı yapılan tüm ihanete karşı iman dolu göğüslerini siper etmişlerdir. Şehitlerimizin aziz kanlarıyla vatan olan bu topraklar hiçbir zaman bayrağından ezanından milletinden ayrılamaz" dedi.