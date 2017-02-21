  • BIST 88.946
  • Altın 143,279
  • Dolar 3,6236
  • Euro 3,8160
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Togar: “Tekkeköy Gür Bir Sesle ‘Evet’ Diyecek”

» »
Togar: “Tekkeköy Gür Bir Sesle ‘Evet’ Diyecek”
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'ün gür bir sesle "evet" diyeceğini söyledi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'ün gür bir sesle "evet" diyeceğini söyledi.

Tekkeköy Belediyesi Kültür Binası Şehit Ömer Halis Demir Salonunda eski Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu'nun sunumuyla "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 15 Temmuz ve Yeni Türkiye" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Güngör, meclis üyeleri, Memur-Sen İlçe Teşkilatı ve üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Çalmadık kapı bırakmayacağız"

Ülke gündeminde önemli yer alan ve herkesi ilgilendiren konuların anlatılarak insanların aydınlatılması noktasında bu ve bu gibi konferansların önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Önümüzdeki süreç içerisinde özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin insanlara iyi anlatılması gerekiyor. Ülkemizin aydınlığı, yarınları ve geçmiş dönemdeki koalisyon hükümetlerinin olmaması için hep birlikte sandığa gideceğiz. Tekkeköy her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlı davranarak referanduma gür sesle "evet" diyecek. Artık harekete geçme zamanı geldi. Toplantılarla, konferanslarda, mitinglerle, mahalle mahalle, ev ev gezerek çalmadık kapı bırakmadan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatarak vatandaşlarımızdan destek istemeliyiz. 15 Temmuz'da yaşananları herkes çok iyi anımsıyor. Ülkemiz ne zaman gelişim büyüme ve bölgede söz sahibi olmaya başladı ise işte orada iç ve dış tehdit unsurları her türlü gücünü kullanarak kan akıtarak emellerine ulaşmaya çalışmıştır. Ama bizim halkımız saldırılarla, tanklarla, uçaklarla, silahlarla ülkemize karşı yapılan tüm ihanete karşı iman dolu göğüslerini siper etmişlerdir. Şehitlerimizin aziz kanlarıyla vatan olan bu topraklar hiçbir zaman bayrağından ezanından milletinden ayrılamaz" dedi.

Togar: “Tekkeköy Gür Bir Sesle ‘Evet’ Diyecek”

Togar: “Tekkeköy Gür Bir Sesle ‘Evet’ Diyecek”

Togar: “Tekkeköy Gür Bir Sesle ‘Evet’ Diyecek”

Togar: “Tekkeköy Gür Bir Sesle ‘Evet’ Diyecek”

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüreğir’e Yeni Toki Konutları Yapılacak21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Tunuslu Turizmciler Samsun’da21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Ressamlar Kırklareli’nde Buluştu21 Şubat 2017 Salı 15:03
  • Başkan Albayrak’tan Taziye Mesajı21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Halk Oyunları İl Yarışması Sona Erdi21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Şehit Ailelerinden Demirsu’ya Ziyaret21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Birecik’te Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Ve Yeni Anayasa Değişikliği Anlatıldı21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Fındık Destek Ödemeleri Mart Ayında Yapılacak21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Kalp Sağlığı Söyleşisi21 Şubat 2017 Salı 14:58
  • Sanayi Bölgesine Alt Geçit21 Şubat 2017 Salı 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti