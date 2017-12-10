Togar, Vali Kaymak'a Tekkeköy'ü tanıttı

Tekkeköy'ü ziyaret eden Vali Osman Kaymak, Başkan Hasan Togar'ın ev sahipliğinde ilçede yapılan çalışmaları, projeleri yerinde inceleyerek, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı Saklı Bahçe Tesisleri'nde karşılamasıyla başlayan program ilçede devam eden ve tamamlanan çalışmaların, projelerin ve ilçenin önemli değerlerinin bir bir yerinde incelenip, gezilmesiyle sürdü.

Samsun Valisi ve beraberindeki heyet, Karadeniz'in ilk ve tek iki katlı çok amaçlı spor kompleksini, Kutlukent Hanımlar Konağını, Karadeniz Bölgesi'nin taş gövdeli tek tarihi yel değirmeni olan Çırakman Tarihi Yel Değirmenini, Antyeri Kilisesini, Nostalji Park Projesi ikinci etap çalışmaları kapsamında tamamlanan Saat Kulesini ve Şeyh Yusuf Zeynüddin Hazretleri'nin Türbesi'ni ziyaret etti.

ÇALIŞMALARI VE PROJELERİ TANITTI

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugün dört yıl gibi kısa süre içerisinde hayata geçirdiğimiz birçok projeyi ve çalışmayı birlikte gezdik. Bu konuda desteği olan başta ilçe halkımız olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Valimize bize vakit ayırdığı ve çalışmalarımızı bir bir gezdiği için ilçem ve şahsım adına bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum" dedi. Vali Osman Kaymak ise, tesislere isim tavsiyesinde bulunarak, "Merhum milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun ve Süleyman Şah'ın eşi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi 'Hayme Ana'nın isimlerini bu tesislerde yaşatalım" diye konuştu. Kaymak, "Bütün ilçelerimizin gelişmesi, kalkınması ve yaşam kalitesinin artması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gökhan İÇKİLLİ

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediyesi başkan yardımcıları Hüseyin Şenel, Özkan Karakaya ve Aydın Karmil ile belediye daire amirleri katıldı.