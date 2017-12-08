Töhob Heyeti Milas’a Geldi

Ülke genelindeki özel halk otobüsü işletmeciliği yapan kurum ve kuruluşları bünyesinde bir araya getirme hedefiyle yola çıkan, Tüm Özel Halk Otobüsleri...

Ülke genelindeki özel halk otobüsü işletmeciliği yapan kurum ve kuruluşları bünyesinde bir araya getirme hedefiyle yola çıkan, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) adına bir heyet, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın daveti üzerine ilçeye geldi. Toplantıda, Milaslı şoförler sıkıntılarını dile getirdi.

Türkiye genelindeki özel halk otobüsü işletmeciliği yapan kurum ve kuruluşları bünyesinde bir araya getirme hedefiyle yola çıkan, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) adına bir heyet, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın daveti üzerine Milas'a geldi. TÖHOB heyeti, Milaslı şoförlerin sıkıntılarını dinleyerek gerekli girişimlerin yapılacağını kaydetti.

Milas'a gelen TÖHOB heyetinde; TÖHOB Başkanı İsmail Yüksel, TÖHOB Başkan Yardımcısı Ramazan Gürler, TÖHOB Yönetim Kurul Üyesi Nihat Pelen, TÖHOB Yönetim Kurul Üyesi Hasan Durgun, TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon ve TÖHOB Yönetim Kurul Üyesi Şevket Erturan yer aldı.

Toplantıya; Muğla Şoförler Odası Başkanı Halil Bozyer, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, il genelinde görev yapan şoförler odası başkanları, Milaslı kooperatif başkanları ve Milaslı şoförler katıldı.

Mials Şoförler ve otomobilciler Odası Toplantı Salonu'nda yapılan semineri; Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Oturum Başkanı Doç. Dr. Kemal Karayormuk, TÖHOB Genel Sekreteri Onur Orhon, Avukat Namık Atabay verdi.

Toplantıda, şoförlerin genel sıkıntısı ve yapılan girişimler katılımcılara anlatıldı. Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmesinin ardından UKOME tarafından il genelinde "Ulaşımda Dönüşüm" projesi yapılmıştı. Bu kapsamda dönüşüme katılan özel toplu taşıma araçlarında, bazı alanlarda sıkıntılar ortaya çıkmıştı.

Toplantıda, TÖHOB'un görevi şöyle aktarıldı: "TÖHOB olarak her zaman kaliteli, konforlu, belirli standartlara sahip bir işletme düzeninde çalışılması savunulmaktadır. Bunun içinde sektör yöneticilerinin, özel halk otobüsü şoförlerinin bilgili ve bilinçli olmaları temel hedeftir. TÖHOB bunun için vardır.

TÖHOB bu sektörün bir arada olması, beraber hareket etmesi, ortak sorunlara, ortak çözümler üretilmesi alanında önemli bir platformdur. Bu nedenle TÖHOB, üyeleri tarafından daha fazla desteklenmesi, daha fazla sahip çıkılması, daha fazla örgütlenmesi teşvik edilmek durumundadır."

Özel halk otobüsü sektörünün bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve temel sorunlarının TÖHOB bünyesinde ele alındığını söyleyen TÖHOB Genel Sekreteri Orhon, "İşte bu yaklaşım doğrultusunda 2014 yılından itibaren Başbakanlık Makamı başta olmak üzere ilgili bakanlıklar nezdinde TÖHOB oluşumu kabul görmekte ve değer bulmaktadır. Bu doğal akışın sonucunda da gelecekte daha fazla önem taşıyacak kazanımlar söz konusu olmuştur. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren ücretsiz yolculuklarla ilgili devlet bütçesinden aylık gelir desteği sağlanmıştır. Elbette burada geçerli olan bugünkü rakamlar yeterli değildir. Bunların artırılması, dahası yolculuk başına bir destek verilmesi yolunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile çalışmalar ve temaslar yürütülmektedir." dedi.

Orhon, Van'da gerçekleştirilen toplantıda oluşturulan sonuç bildirgesini okudu. Bildirimde şu ifadeler yer aldı: "15 Eylül 2017 tarihinde, Van'da yaptığımız bölge toplantısında yaptığımız sonuç bildirgesi şöyle: Ücretsiz yolculuklar kangren olmuştur. Şoförlerin psikolojisi bozulmuştur. Şoförlük mesleği gönülden yapılmamaktadır. Yanlış bir yasal düzenleme yapılmıştır. Dönüşümle birlikte birleşmeler huzur getirilmesini sağlamakta ancak kazançların düşmesine yol açmaktadır. Avrupa ülkelerinde toplu taşımalarda uygulanan KDV oranı düşüktür. Bazı sağlık kuruluşlarında, engelli raporu alınabilmesi ve ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilmesi için sahte raporlar hazırlanıyor. Kişinin hareketine engel oluşturmayan şeker hastalığı gibi konularda, yüzde 40 engelli raporu düzenlenmesi ücretsiz yolcu sayısını artırmaktadır. Şu konular değerlendirilmelidir; ücretsiz taşımaların bir sınırı olmaması. Buna bağlı olarak hak sahibi olan kişilerin, gün içerisinde birden çok kez toplu taşıma kullanması. 6637 sayılı kanun kapsamında sağlanan aylık gelir desteğinin, ücretsiz yolculukların en çok 3'te 1'ini karşılaması. Her türlü iletme gelirlerinin artmasına rağmen 2015 Nisan ayında belirlenen rakamların 3 yıl geçmesine rağmen halen İstanbul ve Ankara'da Bin lira, diğer büyükşehirlerde 750, diğer illerde de 600 lira olarak devam edilmesi. Hak sahiplerinin kartlarını usulsüz olarak 3. kişilere kullandırması. Aylık gelir desteğinin ödemesinin, haksız olarak dağıtılması. Çok taşıyanla, az taşıyanın ayırt edilmeyerek aynı ödeneği alması. Uygulamaya dayanak olan kanunun yetersiz kullanılması nedeniyle şoförler; engelli, yaşlı ve emekli düşmanı pozisyonuna düşürülmektedir. Her geçen gün ücretsiz taşıma sayısı artmaktadır. Bu çalışma koşulları nedeniyle şoförlerin psikolojisi bozulmaktadır. Şoförler, kanuna göre gereğini yapmakta ve mağdur olmalarına rağmen kamudan yeterli desteği alamamaktadır. Özel Halk Otobüsleri, devletten zengin değildir."

Konferansın sonunda, Milaslı şoförler sıkıntılarını TÖHOB heyetine iletti. Heyet, şoförlerin sıkıntılarının derlenerek gerekli yerlere girişimlerin yapılacağını kaydetti.