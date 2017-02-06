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Tohumluk Kuru Soğan Fiyatları Yarı Yarıya Düştü

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Tohumluk Kuru Soğan Fiyatları Yarı Yarıya Düştü
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 9-10 liradan satılan tohumluk kuru soğanın fiyatı bu yıl yarı yarıya düşerek 5-6 lira arasında satılmaya...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 9-10 liradan satılan tohumluk kuru soğanın fiyatı bu yıl yarı yarıya düşerek 5-6 lira arasında satılmaya başlandı.

Hisarcık pazarında tohumluk kuru soğan satışı yapan Osman Doğan, bu yıl tohumluk kuru soğan üretiminin artmasından dolayı fiyatların yarı yarıya düştüğünü söyledi. Doğan, "Geçen sene kuru soğan rekoltenin düşük, talebin yüksek olması nedeniyle fiyatlar 10 TL'ye kadar yükselmişti. Bu yıl üretimin artmasıyla tohumluk kuru soğanın kilosunu şu an 5-6 liradan satıyoruz. Vatandaşlar soğan dikimi için havaların ısınmasını bekliyor. Havaların düzelmesiyle tohumluk kuru soğan fiyatlarında az da olsa bir artış olabilir. Ancak geçen yılki fiyatlara yükselmez" dedi.

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